ETV Bharat / state

नौरादेही के शातिर भेड़िए, 3 महीने से वैज्ञानिकों को छका रहे, इन्हें पकड़ने का खोजा जा रहा तरीका

नौरादेही की बात करें, तो भारतीय भेड़ियों के प्राकृतिक आवास के रूप में पहले से मशहूर इलाके में एसएफआरआई ने पिंजरे लगाए थे. लेकिन एक भी भेड़िया इन पिंजरों में नहीं फंसा. अब नौरादेही प्रबंधन और एसएफआरआई के वैज्ञानिक चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इन भेड़ियों को पकड़ा जाए और उनको काॅलर आईडी पहनाया जाए, ताकि भेड़ियों पर रिसर्च हो सके.

सागर: मध्य प्रदेश में पहली बार भारतीय भेड़ियों (ग्रे वुल्फ) पर रिसर्च की जा रही है. ये रिसर्च राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर (एसएफआरआई) द्वारा की जा रही है. मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व में 2 साल तक चलने वाली रिसर्च की अवधि अब समाप्त होने को है. लेकिन भेड़ियों पर अध्ययन के लिए रेडियो काॅलर पहनाना चाह रहे वैज्ञानिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

2 भेड़ियों को रेडियो कॉलर पहनाने की अनुमति

जबलपुर स्थित राज्य वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय भेड़ियों (ग्रे वुल्फ) पर उनके प्राकृतिक आवास के रूप में पहचाने जाने वाले नौरादेही टाइगर रिजर्व में रिसर्च कर रहा है. 2 साल की अवधि वाली रिसर्च के लिए वैज्ञानिक भेड़ियों को रेडियो काॅलर पहनाकर उनकी गतिविधियों का अध्ययन करना चाहते हैं. इसके लिए एसएफआरआई ने बाकायदा एनटीसीए (नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एथारिटी) से अनुमति मांगी थी और एनटीसीए ने 2 भेड़ियों को रेडियो काॅलर पहनाने के लिए अनुमति दे दी है.

भेड़ियों को क्यों पहनाया जाना है रेडियो काॅलर

रेडियो काॅलर के जरिए भेड़ियों की गतिविधियां और खासकर व्यवहार का अध्ययन किया जाना है. उनके व्यवहार, रहन-सहन, आवास, दूसरे वन्यजीवों के साथ सह-अस्तित्व जैसी गतिविधियों पर रेडियो काॅलर से नजर रखी जाएगी. ये तरीका काफी महंगा और जोखिम वाला माना जाता है. लेकिन दुनिया भर में ये तरीका काफी प्रचलित है और रिसर्च के लिए कारगर माना जाता है.

भारतीय भेड़ियों पर होगी रिसर्च (Nauradehi Wildilfe Division)

पिंजरे में नहीं फंस रहे भेड़िए

एनटीसीए से भेड़ियों को रेडियो काॅलर पहनाने की अनुमति मिलने के बाद एसएफआरआई के वैज्ञानिकों की टीम ने नौरादेही टाइगर रिजर्व में भेड़ियों को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए थे. ये पिंजरे ऐसी जगह लगाए गए थे, जहां अक्सर भेड़ियों के झुंड दिखाई देते हैं और आमतौर पर ज्यादा आवाजाही होती है. यहां पिंजरे लगाए हुए करीब 3 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है. लेकिन नौरादेही के शातिर भेड़िये, वैज्ञानिकों के पिंजरे में नहीं फंस रहे हैं.

अब दूसरे विकल्पों पर हो रहा विचार

नौरादेही के शातिर भेड़ियों से एसएफआरआई के वैज्ञानिक परेशान हैं कि कैसे इनको पकड़ा जाए और रिसर्च के लिए रेडियो काॅलर पहनाया जाए. पिंजरे से पकड़ने की कोशिश में असफलता के बाद अब वैज्ञानिक दूसरे तरह-तरह के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं. नौरादेही प्रबंधन से भी सलाह ली जा रही है कि आखिर इन्हें कैसे पकड़ा जाए.

नौरादेही के भेड़ियों पर रिसर्च (ETV Bharat)

बदलेंगे भेड़िए पकड़ने की विधि

नौरादेही टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर डाॅ. ए.ए. अंसारी कहते हैं कि "भेड़िये की स्टडी चल रही है. उसमें नोडल एजेंसी एसएफआरआई जबलपुर है. वैज्ञानिक डाॅ. मजूमदार इसको देख रहे हैं. लेकिन पिछले प्रयासों में भेड़िये पकड़ में नहीं आये हैं. वे लोग अब शायद विधि बदल रहे हैं. जब उनसे चर्चा होगी, तब इस पर विस्तार से बता पाएंगे."