सभी टाइगर पार्क में अब पेट्रोल नहीं बैटरी और इलेक्ट्रिक वाले वाहन ही चलेंगे, नौरादेही भी तैयार
जंगलों की और खासकर नेशनल टाइगर पार्क की आबोहवा सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर काम शुरू. इससे ईको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा.
Published : December 12, 2025 at 7:55 PM IST
सागर : जंगलों की हवा भी जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल-डीजल) से चलने वाले वाहनों के कारण प्रदूषित हो रही है. यहां भी एआईक्यू लेवल खतरनाक स्तर पर ना पहुंच पाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कवायद शुरू हो गयी है. टाइगर रिजर्व और संरक्षित वनों में अब जीवाश्म ईधन से चलने वाले वाहन प्रतिबंधित होंगे. यहां तक कि टाइगर सफारी और सैलानियों को जंगल घुमाने वाले वाहन भी जीवाश्म ईधन से चलने वाले नहीं होंगे.
अब ऐसे वनों में वनविभाग धीरे-धीरे बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की कवायद में जुट गया है. सफारी में चलने वाली जिप्सी भी अब संरक्षित वनों में नहीं चल सकेंगी, उनकी जगह पर सफारी के लिए बैटरी वाले वाहन चलाए जाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कवायद
सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही आदेश कर चुका है कि संरक्षित वन क्षेत्रों में एआईक्यू लेवल अच्छा बनाए रखने और ईको टूरिज्म को बढावा देने के उद्देश्य से जीवाश्म ईधन से चलने वाले सभी तरह के वाहनों पर सख्ती से रोक लगाई जाए. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कवायद के लिए तत्काल लागू करने की जगह सिलसिलेवार लागू करने के निर्देश दिए हैं.
इसी कड़ी में मध्य प्रदेश वन विभाग ने फैसला लिया है कि संरक्षित वनों खासकर टाइगर रिजर्व में चलने वाली जंगल सफारी में पेट्रोल से चलने वाली जिप्सी धीरे-धीरे हटा दी जाएंगी. इनकी जगहों पर बैटरी से चलने वाले वाहन सफारी में उपयोग में लायी जाएंगी. टाइगर रिजर्व के बाद दूसरी तरह के संरक्षित वन जैसे वन्यजीव अभ्यारण्य, चिड़ियाघर में भी इसे लागू किया जाएगा.
टाइगर रिजर्व में बैटरी वाले वाहन ही क्यों
जंगल के एआईक्यू में सुधार के साथ ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने बैटरी से चलने वाले वाहनों के जंगली जानवरों को शुद्ध हवा मिलेगी. जल का साफ स्वच्छ वातावरण प्रदूषण से बचेगा और शहर की दूषित आवोहवा से परेशान होकर जंगल में जाने वाले पर्यटक और सैलानियों को भी साफ स्वच्छ हवा मिलेगी.
वन विभाग के नए कदम से एआईक्यू में होगा सुधार
इन दिनों ईको टूरिज्म और जंगलों में सैलानियों का काफी ज्यादा आकर्षण देखने मिल रहा है. टूरिस्ट सीजन में बडे पैमानें पर सैलानी जंगलों की सैर करने पहुंचते हैं. टाइगर रिजर्व जैसे संरक्षित वनों में तो टूरिस्ट सीजन में सैलानियों की बाढ आ जाती है.
यहां पहुंचने वाले सैलानियों की सैर बिना जंगल सफारी के पूरी नहीं होती है. वन विभाग ने जंगल सफारी के लिए पेट्रोल से चलने वाली जिप्सी को अनुमति दी है. जिसे जंगल का वातावरण प्रदूषित होता है, किन इन पर रोक लगने के बाद जंगल के एआई क्यू में सुधार देखने मिलेगा.
ध्वनि और वायु प्रदूषण में होगी कमी
इसके अलावा जीवाश्वम ईंधन की जगह बैटरी वाले वाहनों का उपयोग बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण भी कम होगा. क्योंकि जीवाश्म ईधन से चलने वाले वाहनों की तुलना में बैटरी वाले वाहनों की आवाज कम होती है. इससे जंगली जानवर के भी सुकून में खलल नहीं पड़ेगा. बैटरी वाले वाहनों की खासियत ये है कि इससे जंगल की हवा शुद्ध बनी रहेगी और किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा.
मध्यप्रदेश और गुजरात में कवायद तेज
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मध्यप्रदेश और गुजरात के प्रमुख टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क में क्रमबद्ध तरीके से ये कवायद शुरू कर दी गयी है. इन दोनों राज्यों में धीरे-धीरे पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाकर बैटरी से चलने वाले वाहनों को उपयोग हो रहा है. नौरादेही टाइगर रिजर्व भी धीरे-धीरे करके इस कवायद की तैयारियों में जुट गया है.
क्या कहते हैं वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट
वन्यजीव और वनों के संरक्षण के लिए काम करने वाले वाइल्डलाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे का कहना है "वनों और वन्यप्राणियों को प्रदूषण से बचाने ये कदम सराहनीय है. इससे जंगल की हवा और खासकर एआईक्यू लेवल में सुधार होगा. जंगली जानवरों को शुद्ध वातावरण मिलेगा और यहां घूमने वाले पर्यटकों का उद्देश्य भी पूरा होगा. क्योंकि शहर के प्रदूषण से दूर जंगल में शुद्ध हवा का आनंद ले सकेंगे."
नौरादेही टाइगर रिजर्व की तैयारी
नौरादेही टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. ए.ए.अंसारी ने बताया हमारे यहां बहुत ज्यादा दबाव नहीं है. हमारे यहां जो वाहन जीवाश्म ईंधन से चल रहे हैं, उनको फेजआउट करने के निर्देश हैं. इसके अलावा अब बैटरी या इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे. हम लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार रणनीति बनाकर काम करेंगे. कोर्ट ने हमें समय दिया है तो उसके अनुसार धीरे-धीरे करके हम जीवाश्म ईंधन वाले वाहन हटाएंगे.
हम सभी जानते हैं कि ज्यादातर अच्छी फिटनेस वाली गाड़ी हैं. सभी वाहनों में लेड और कार्बन मोनो ऑक्साइड की समस्या रहती है. हम लोग सिर्फ पेट्रोल वाली गाड़ियों को अनुमति देते हैं, डीजल वाली गाड़ियों की अपेक्षा पेट्रोल वाली गाड़ियों में कम प्रदूषण होता है.