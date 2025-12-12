ETV Bharat / state

सभी टाइगर पार्क में अब पेट्रोल नहीं बैटरी और इलेक्ट्रिक वाले वाहन ही चलेंगे, नौरादेही भी तैयार

नौरादेही नेशनल टाइगर पार्क में बढ़ेगा ईको टूरिज्म ( Source : NATIONAL TIGER PARK )