ग्वालियर से लखनऊ सिर्फ 5 घंटे दूर, भिंड इटावा टू लेन होगा फोरलेन, ट्रैफिक जाम से मुक्ति
ग्वालियर भिंड इटावा टू लेन रोड होगा फोरलेन में तब्दील, नजदीक आएंगे लखनऊ और कानपुर, घटेगी 3 घंटे की दूरी. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 4:25 PM IST|
Updated : October 7, 2026 at 4:48 PM IST
सागर: मध्य प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी को लेकर हो रहे कामों के चलते देश के दूसरे राज्यों के बड़े शहरों के साथ कनेक्टिविटी में तेजी से सुधार हो रहा है. इसी कड़ी में ग्वालियर से इटावा तक की सड़क नेशनल हाइवे 719 को टू लेन से फोरलेन में अपग्रेड किया जा रहा है. जिसके चलते ग्वालियर की लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों से शानदार कनेक्टिविटी आकार लेगी. करीब 117 किमी लंबी इस टू लेन सड़क को 2700 करोड़ की लागत से फोरलेन में तब्दील किया जाएगा. इस फोरलेन सड़क पर ब्लैक स्पाॅट को खत्म किया जाएगा. इस सड़क के फोरलेन बनने से औद्योगिक निवेश बढ़ेगा और कृषि उत्पादों को नए बाजार मिलेंगे.
मध्य प्रदेश की पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शानदार कनेक्टिवटी
मध्य प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ने में अहम भूमिका निभाने वाले नेशनल हाइवे 719 (ग्वालियर-भिंड-इटावा) को अपग्रेड किया जा रहा है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने का काम पूरा कर लिया है. डीपीआर तैयार होने के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भी अपग्रेडेशन के लिए मंजूरी दे दी है.
डीपीआर के मुताबिक, एनएच 719 के अपग्रेडेशन के लिए करीब 2700 करोड़ की परियोजना तैयार की है. फोरलेन सड़क उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से कनेक्ट हो जाएगा. फिलहाल ग्वालियर से लखनऊ की दूरी करीब 445 किमी है. अभी टूलेन से लखनऊ पहुंचने के लिए 8 से साढ़े आठ घंटे का समय लगता है. फोरलेन बनने के बाद सफर में लगने वाला समय करीब 3 घंटे कम हो जाएगा और ग्वालियर से लखनऊ तक का सफर 5 से साढ़े पांच घंटे में पूरा हो जाएगा.
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क्या होगा फायदा
नेशनल हाइवे 719 के अपग्रेडेशन से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन की रफ्तार बढ़ेगी. ग्वालियर से इटावा,कानपुर और लखनऊ का सफर कम समय में पूरा होगा. इससे समय और ईधन की बचत होगी. व्यापार और रोजगार के लिए बड़ा बाजार मिलेगा. ग्वालियर- चंबल अंचल के उद्योग, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और कृषि उत्पादों के लिए यूपी में व्यावसाय का अवसर मिलेगा.
रोजाना गुजरते हैं 20 हजार से ज्यादा वाहन
पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि, ''ये सड़क टू लेन है और यहां से रोजाना 20 हजार से ज्यादा वाहन गुजरते हैं. चौड़ाई कम होने के कारण यहां पर ट्रैफिक जाम की समस्या के साथ-साथ दुर्घटनाएं काफी होती है और उत्तर प्रदेश के लखनऊ जैसे शहर तक जाने में काफी समय लगता है. इन बातों को ध्यान रखकर ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है. इसका फायदा ये होगा कि नेशनल हाइवे पर ट्रैफिक जाम कम होगा. दुर्घटनाओं में कमी आएगी और सफर में तीन घंटे कम वक्त लगेगा.''