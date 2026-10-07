ETV Bharat / state

ग्वालियर से लखनऊ सिर्फ 5 घंटे दूर, भिंड इटावा टू लेन होगा फोरलेन, ट्रैफिक जाम से मुक्ति

भिंड इटावा टू लेन होगा फोरलेन ( ETV Bharat )

सागर: मध्य प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी को लेकर हो रहे कामों के चलते देश के दूसरे राज्यों के बड़े शहरों के साथ कनेक्टिविटी में तेजी से सुधार हो रहा है. इसी कड़ी में ग्वालियर से इटावा तक की सड़क नेशनल हाइवे 719 को टू लेन से फोरलेन में अपग्रेड किया जा रहा है. जिसके चलते ग्वालियर की लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों से शानदार कनेक्टिविटी आकार लेगी. करीब 117 किमी लंबी इस टू लेन सड़क को 2700 करोड़ की लागत से फोरलेन में तब्दील किया जाएगा. इस फोरलेन सड़क पर ब्लैक स्पाॅट को खत्म किया जाएगा. इस सड़क के फोरलेन बनने से औद्योगिक निवेश बढ़ेगा और कृषि उत्पादों को नए बाजार मिलेंगे.