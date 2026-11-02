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जंगल में घायल बाघ को देख खुली रह गईं राहगीरों की आंखें, लंगड़ा कर चल रहा था टाइगर

बरकोटी के जंगल में दिखा घायल बाघ ( Getty Image )

सागर: नेशनल हाइवे 44 पर सोमवार दोपहर बरकोटी गांव के जंगल में एक बाघ की सूचना मिलते ही सनसनी मच गयी और बाघ को देखने लोगों की भीड़ जुटने लगी. बाघ घायल अवस्था में था और ठीक से चल नहीं पा रहा था. जब लोग काफी ज्यादा संख्या में बाघ को देखने पहुंच गए, तो लंगड़ाते हुए बाघ जंगल में पत्थरों के पीछे छिप गया. मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने तत्काल वनविभाग और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही गौरझामर रेंज की वनविभाग की टीम मौके पर पहुंची और वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के बारे में अवगत कराया. अब नौरादेही टाइगर रिजर्व की रेसक्यू टीम बाघ के रेसक्यू के लिए पहुंची है.

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