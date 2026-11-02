जंगल में घायल बाघ को देख खुली रह गईं राहगीरों की आंखें, लंगड़ा कर चल रहा था टाइगर
सागर के नेशनल 44 के पास बरकोटी जंगल में दिखा घायल बाघ, नौरादेही टाइगर रिजर्व की टीम ने किया रेस्क्यू. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 5:54 PM IST
सागर: नेशनल हाइवे 44 पर सोमवार दोपहर बरकोटी गांव के जंगल में एक बाघ की सूचना मिलते ही सनसनी मच गयी और बाघ को देखने लोगों की भीड़ जुटने लगी. बाघ घायल अवस्था में था और ठीक से चल नहीं पा रहा था. जब लोग काफी ज्यादा संख्या में बाघ को देखने पहुंच गए, तो लंगड़ाते हुए बाघ जंगल में पत्थरों के पीछे छिप गया. मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने तत्काल वनविभाग और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही गौरझामर रेंज की वनविभाग की टीम मौके पर पहुंची और वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के बारे में अवगत कराया. अब नौरादेही टाइगर रिजर्व की रेसक्यू टीम बाघ के रेसक्यू के लिए पहुंची है.
क्या है मामला
आज नेशनल हाइवे 44 पर गुरू चौपड़ा के नजदीक बरकोटी गांव में उस समय हडकंप मच गया. जब गांव की सड़क के किनारे जंगल में लोगों को एक बाघ दिखाई दिया. ये खबर आग की तरह फैली और बाघ को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी. भीड़ बढ़ती देख बाघ असहज होने लगा और घायल होने के बावजूद चलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह लंगड़ाते हुए चल रहा था, सामान्य तरीके से नहीं चल पा रहा था. ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पांव में चोट लगी हो. लोगों की संख्या और बढ़ती देख बाघ जंगल में ही अंदर की तरफ पत्थरों के पीछे चला गया, लेकिन लोगों की भीड़ कम नहीं हुई और परेशान बाघ कभी पत्थरों के पीछे तो कभी पेड़ के पीछे अपने आप को सुरक्षित करते हुए नजर आया.
लोगों ने दी वनविभाग को सूचना
बाघ को घायल अवस्था में देखकर कुछ ग्रामीणों ने तत्काल वनविभाग की गौरझामर रेंज और पुलिस को सूचना दी. गौरझामर रेंज की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और टीम ने बाघ की गतिविधियों की जानकारी लेने के साथ-साथ उसके फोटोग्राफ और वीडियो बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को दी. तब नौरादेही टाइगर रिजर्व की टीम को रेसक्यू के लिए भेजा गया है.
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नौरादेही टाइगर रिजर्व के प्रभारी डीएफओ बीपी तिवारी ने ईटीवी भारत को बताया कि "अभी हमारी टीम मौके पर पहुंची और बाघ के रेसक्यू किया है. फिलहाल बाघ कहां से आया और कहां का है, इसका हम पता लगा रहे हैं. बाघ के वीडियो और फोटोग्राफ मंगाए गए हैं. फिलहाल संभावना है कि बाघ एनएच 44 से गुजरा होगा और किसी वाहन से टकराया गया होगा, इसलिए लंगड़ाकर चल रहा है."