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नेशनल हाईवे 44 पर भीषण हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की मौत, 30 घायल

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

By PTI 2 Min Read

सागर: मध्य प्रदेश के सागर जिले में रविवार दोपहर नेशनल हाईवे-44 पर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई, जिसमें 17 साल की एक लड़की और 65 साल की एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई और करीब 30 अन्य घायल हो गए. पुलिस ने मामले में यह जानकारी दी है.