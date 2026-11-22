नेशनल हाईवे 44 पर भीषण हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की मौत, 30 घायल
सागर में नेशनल हाईवे पर पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली, 3 लोगों की गई जान, कई घायल, नर्मदा नदी में पवित्र स्नान को आये थे सभी.
By PTI
Published : November 22, 2026 at 6:02 PM IST
सागर: मध्य प्रदेश के सागर जिले में रविवार दोपहर नेशनल हाईवे-44 पर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई, जिसमें 17 साल की एक लड़की और 65 साल की एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई और करीब 30 अन्य घायल हो गए. पुलिस ने मामले में यह जानकारी दी है.
गौरझामर पुलिस स्टेशन के हाउस ऑफिसर नसीर फारूकी ने जिला हेडक्वार्टर से करीब 55 किलोमीटर दूर एक्सीडेंट वाली जगह से फोन पर बताया कि घायलों में से कम से कम दो से तीन की हालत गंभीर है और उन्हें बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.
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फारूकी ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली, जिसमें 30 से ज़्यादा लोग सवार थे, ये सभी लोग सागर जिले के एक गांव लौट रहे थे. तभी नीम घाटी के पास यह एक्सीडेंट हुआ." उन्होंने बताया कि यह सभी लोग नर्मदा नदी में पवित्र स्नान करने और पूजा करने के लिए नरसिंहपुर आये थे. ऑफिसर नसीर फारूकी ने बताया कि "मरने वालों की पहचान ट्रैक्टर ड्राइवर राकेश यादव (49), रक्षा प्रजापति (17) और प्रेमरानी यादव (65) के तौर पर हुई है."
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पुलिस ने बताया कि पहली नजर में, यह हादसा इसलिए हुआ क्योंकि ड्राइवर तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था और एक्सीडेंट वाले इलाके में ढलान पर गाड़ी चढ़ा रहा था. फारूकी ने बताया कि आगे की जांच चल रही है.