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नर्मदा किनारे दौड़ेगा 8 लेन एक्सप्रेसवे, 11 जिले जुड़ेंगे 30 नेशनल हाइवे से, गुजरात-छत्तीसगढ़ जाना आसान

नर्मदा एक्सप्रेस वे की बात करें, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के उद्गम से लेकर गुजरात प्रवेश तक करीब 11 जिलों से ये शानदार एक्सप्रेस वे गुजरेगा. इतना ही नहीं, ये एक्सप्रेस वे देश के 30 नेशनल और स्टेट हाइवे से भी जुड़ेगा. एनएचएआई का प्रस्तावित नर्मदा एक्सप्रेसवे की कुल अनुमानित लागत 31,000 करोड़ रुपये है. इस प्रोजेक्ट को अब नर्मदा प्रगति पथ के नाम से जाना जाएगा. खास बात ये है कि इसमें हाल ही में कुछ बदलाव किए गए हैं और जिसके जल्द फायनल डीपीआर आने की संभावना है.

सागर: भारत सरकार देश की प्रमुख नदियों गंगा और यमुना के नाम से एक्सप्रेस वे बना रही है. जिनके जरिए इन नदी किनारे बसे शहरों को शानदार रोड कनेक्टिवटी हासिल होगी. इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश की जीवनदायनी नर्मदा नदी पर नर्मदा एक्सप्रेस वे का निर्माण प्रस्तावित है. जो 6 से 8 लेन का नेशनल हाइवे होगा. नर्मदा नदी के किनारे ये नेशनल हाइवे मध्य प्रदेश के पूर्व-पश्चिम को जोड़ने का काम करेगा. यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्यों को जोड़ने का काम करेगा.

नर्मदा एक्सप्रेसवे मार्ग

यह एक्सप्रेसवे सभी प्रमुख शहरों, धार्मिक और पर्यटन स्थलों के साथ-साथ जिला मुख्यालयों को भी जोड़ेगा. ये कबीर चबूतरा (अमरकंटक) से शुरू होकर डिंडोरी, जबलपुर, ओबेदुल्लागंज, बुधनी, नसरुल्लागंज, संदलपुर, कर्नाड, इंदौर, धार, सरदारपुर-झाबुआ (मध्य प्रदेश/गुजरात सीमा) तक मध्य प्रदेश से गुजरेगा.

कहां से गुजरेगा और किन नेशनल हाइवे से होगा कनेक्ट

नर्मदा प्रगति पथ की खास बात ये है कि नर्मदा किनारे के शहरों और कस्बों से जोड़े जाने के कारण इसकी कनेक्टिवटी देश के करीब 30 नेशनल हाइवे से हो जाएगी. अनूपपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, खंडवा, हरदा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, होशंगाबाद से गुजरने वाला ये एक्सप्रेस वे कई प्रमुख मार्गों से जुड़ जाएगा. हालांकि इसका फायनल मैप अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है. लेकिन एक्सप्रेसवे अमरकंटक, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, शाहपुरा, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खिरकिया, हरदा, हरसूद, खंडवा, मुंडी, सनावद, बरवाहा, ओंकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी और अलीराजपुर से होकर गुजरेगा.

गुजरात और छत्तीसगढ़ से शानदार कनेक्टिवटी ((NHAI))

सार्वजनिक सुविधा केंद्र

नर्मदा किनारे बन रहे एक्सप्रेस वे से पर्यटन और माल परिवहन बढ़ने के कारण इस एक्सप्रेस का कई शहरों और कस्बों से होकर गुजरना होगा. इन जगहों पर यात्रियों की सुविधा के लिए सार्वजनिक सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे. नर्मदा एक्सप्रेसवे पर कई पेट्रोल पंप, पुलिस स्टेशन, रेस्टोरेंट, भोजनालय, बस स्टैंड, लाॅज, होटल और शौचालय बनाए जाने का प्रस्ताव है.

पर्यटन, औद्योगिक विकास और रियल एस्टेट

नर्मदा प्रगति पथ खासकर मध्य प्रदेश के पर्यटन, औद्योगिक विकास और रियल एस्टेट कारोबार के लिए वरदान माना जा रहा है. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत निर्मित ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के नर्मदा तट वाले जिलों, कस्बों और शहरों की छत्तीसगढ़ और गुजरात से बेहतर कनेक्टिविटी करेगा. इसके किनारे औद्योगिक ईकाईया, लाॅजस्टिक हब आकार लेंगे. नर्मदा नदी से जुड़े पर्यटन क्षेत्रों पर आसान पहुंच और यहां के पर्यटन को विस्तार देने में अहम भूमिका निभाएगा. नर्मदा किनारे के शहरों और कस्बों में रियल एस्टेट कारोबार बढ़ेगा. गुजरात से सीधी कनेक्टिवटी के कारण औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है.

नर्मदा एक्सप्रेसवे की सिलसिलेवार प्रगति

मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह कहते हैं कि, ''जहां तक नर्मदा एक्सप्रेसवे परियोजना की बात करें, तो अब परियोजना नर्मदा प्रगति पथ के नाम से जानी जाएगी. ये योजना मई 2020 में प्रस्तावित की गयी थी. 2021 में योजना के मध्य प्रदेश से गुजरने वाले हिस्से के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर मुहर लगी. फरवरी 2022 में तैयार योजना के तहत मध्य प्रदेश में 906 किमी लंबे हिस्से के निर्माण को मंजूरी दी गयी.

फिलहाल नर्मदा प्रगति पथ के रूट में बदलाव के साथ डीपीआर तैयार करने का काम चल रहा है. हालांकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है. इसके बाद निविदा की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. नर्मदा एक्सप्रेसवे से राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार करेगा.