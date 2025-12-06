ETV Bharat / state

निगम कमिश्नर की रेड से सागर में मचा हड़कंप, 100 क्विंटल सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त

सागर में नगर निगम की टीम ने नया बाजार में मारा छापा, थोक व्यापारी के गोदाम से 100 क्विंटल सिंगल यूज प्लास्टिक, अमानक पॉलीथिन जब्त.

SAGAR SINGLE USE PLASTIC SEIZED
निगम आयुक्त की रेड से सागर में मचा हड़कंप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 10:50 PM IST

सागर: शहर की स्वच्छता और रहवासियों के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए नगर निगम सागर ने मुहिम की शुरुआत की है. अमले ने शनिवार शाम नया बाजार के सिंधी मार्केट में छापामार कार्रवाई की है. इसके तहत दुकानों में बिक रही सिंगल यूज प्लास्टिक, अमानक पॉलीथिन जब्त की गई है. इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है. निगम आयुक्त ने टीम के साथ थोक कारोबारी के यहां छापा मारकर 100 क्विंटल अमानक प्लास्टिक और पॉलीथिन जब्त की है.

100 क्विंटल अमानक प्लास्टिक जब्त

नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने बताया कि "सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध के बाद भी शहर में धड़ल्ले से हो रहे इस्तेमाल को रोकने लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत निगम आयुक्त ने अमले के साथ नया बाजार में हीरा नामक थोक व्यापारी की दुकान और गोदामों पर छापा मारा था. यहां से करीब 100 क्विंटल सिंगल यूज प्लास्टिक और अमानक पॉलीथिन जब्त की गई है.

Sagar plastic Warehouse raid
थोक व्यापारी के गोदामों से 100 क्विंटल सिंगल यूज प्लास्टिक (ETV Bharat)

सिंगल यूज प्लास्टिक से पनप रहीं बीमारियां

उन्होंने कहा, "सिंगल यूज प्लास्टिक, डिस्पोजल और माईक्रो प्लास्टिक शरीर में पहुंचकर गंभीर बीमारी पैदा करते हैं. इसी वजह से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है. सिंगल यूज प्लास्टिक डिस्पोजल का उपयोग पूरी तरह बंद होने पर इन बीमारियों पर अंकुश लगाया जा सकता है. सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रभाव शहर की स्वच्छता पर भी पड़ता है. नालियों के चेम्बर से सिंगल यूज प्लास्टिक के ढेर निकलते हैं. जिस वजह से गंदगी सड़कों पर पसरी रहती है."

नागरिकों से निगम अधिकारी ने अपील

निगमायुक्त राजकुमार ने शहरवासियों सहित व्यापारियों से अपील की है. उनका कहना है कि "शहर के नागरिक पर्यावरण, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए घातक सिंगल यूज प्लास्टिक, डिस्पोजल और पॉलीथिन का उपयोग न करें. इसका इस्तेमाल आपके अपनों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है. इसकी जगह कपड़े के थैले, कागज के पैकेट आदि का उपयोग करें. सभी जागरूक बने और अपने शहर और अपनों के स्वास्थ्य के प्रति सजग बने.

'कपड़े और कागज के थैलों का करें यूज'

नया बाजार में थोक व्यापारियों ने निगमायुक्त से चर्चा करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथिन का व्यापार न करने की सहमति दी. निगमायुक्त ने व्यापारियों को समझाते हुए कहा कि "आप सभी शहर हित में सहयोग करें. कपड़े के थैले व कागज पैकेट का उपयोग को बढ़ावा दें. आवश्यकता पड़ने पर स्व सहायता समूह और दूसरे गृह उद्योगों के जरिए थैले व कागज के पैकेट उपलब्ध कराए जा सकते हैं. पॉलीथिन की थोक उपलब्धता समाप्त होगी तो घरों तक पॉलीथिन नहीं पहुंचेगी और नागरिकों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होगा.

