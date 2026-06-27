सागर में नहीं सुधरी पेयजल व्यवस्था, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को नोटिस, अनुबंध खत्म करने की चेतावनी
सागर में पेयजल व्यवस्था में लगातार शिकायतों और जलप्रदाय में लापरवाही को लेकर एमआईसी की बैठक, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को नोटिस जारी कर मांगा जवाब.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 3:41 PM IST
सागर: शहर की पेयजल व्यवस्था में लगातार शिकायतों और जलप्रदाय में लापरवाही को लेकर नगर निगम एमआईसी की बैठक हुई. बैठक में महापौर संगीता सुशील तिवारी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने जलप्रदाय व्यवस्था में सुधार नहीं किया तो अनुबंध निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी.
नगर निगम ने जारी किया नोटिस
सागर में 24×7 जलप्रदाय व्यवस्था का काम टाटा प्रोजेक्टर लिमिटेड के पास है, लेकिन ये प्रोजेक्ट ना तो समय से शुरू हो पा रहा है और ना ही पाइपलाइन का रखरखाव व्यवस्थित तरीके से हो रहा है. जिसके कारण आए दिन पाइपलाइन फूटने से जलप्रदाय बाधित होता है. पिछले दिनों वाॅलमैन का वेतन तीन महीने से नहीं दिए जाने पर वाॅलमैनों ने पेयजल सप्लाई बंद कर दी थी. इसके साथ ही टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड अनुबंध की शर्तों की मुताबिक भी काम नहीं कर रहा है. इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने नोटिस जारी कर अनुबंध समाप्त करने की चेतावनी दी है.
क्या है मामला
सागर शहर में पेयजल वितरण व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है. आरोप है कि जब से सागर की पेयजल व्यवस्था का कामकाज टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के हाथों में गया है. तब से पेयजल सप्लाई, नल कनेक्शन, पाइपलाइन रखरखाव और पेयजल वितरण में लगे कर्मचारियों को समय पर वेतन जैसे मामलों में लापरवाही बरती जा रही है. पिछले दिनों संकट तब गहरा गया था. जब तीन महीने से वेतन नहीं मिलने से टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के 40 वाॅलमैन ने हड़ताल कर पेयजल सप्लाई नहीं किया था. जिससे पूरे शहर में हाहाकार मच गया था.
जलप्रदाय व्यवस्था में लापरवाही
इन्हीं सब मामलों को लेकर महापौर परिषद की बैठक में तय किया गया है कि अगर व्यवस्था नहीं सुधरती है, तो टाटा कंपनी का अनुबंध निरस्त किया जाए. बैठक में निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने बताया कि टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को 24×7 जलप्रदाय व्यवस्था लागू नहीं करने, पाइपलाइन संधारण में लापरवाही बरतने और अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन सहित नौ गंभीर बिंदुओं पर नोटिस जारी किया गया है.
नगर निगम परिषद को भेजा जाएगा प्रस्ताव
महापौर परिषद की बैठक में एमआईसी के सभी सदस्यों ने कंपनी के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई और टाटा कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवई की सिफारिश की है. इसके बाद निर्णय लिया गया है कि पेयजल व्यवस्था के रखरखाव और संचालन के काम से टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को अलग करने के लिए प्रस्ताव परिषद की बैठक में लाया जाए और सभी से चर्चा के बाद कार्रवाई पर निर्णय लिया जाए. वहीं महापौर परिषद ने टाटा प्रोजेक्ट द्वारा नल कनेक्शन धारकों पर पैनल्टी लगाए जाने के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है. महापौर परिषद का कहना है कि कंपनी द्वारा समय पर बिल नहीं बांटे गए है, तो ऐसे में कनेक्शन धारकों पर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी.
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महापौर परिषद की बैठक में नगर निगम के बिजली को खर्च कम करने को लेकर नगर निगम दफ्तर और नगर के अन्य भवनों में सोलर एनर्जी सिस्टम लगाने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है. बारिश पूर्व सड़कों के संधारण की सहमति के अलावा मल्टीलेवल पार्किंग की समीक्षा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि, महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दरों की पुष्टि जैसे निर्णय लिए गए.
महापौर संगीता सुशील तिवारी ने कहा, "कई बार व्यवस्था में सुधार की हिदायत देने के बाद भी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा पेयजल व्यवस्था में सुधार नहीं किया जा रहा है. जगह-जगह पाइपलाइन फूटने की शिकायतें आ रही हैं. कर्मचारियों को वेतन न मिलने के कारण पिछले दिनों जल सप्लाई बाधित की गई थी और तय समय में काम भी पूरा नहीं हुआ है. एमाईसी की बैठक में इस विषय पर विस्तार से चर्चा करके टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को नोटिस दिया गया है. अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है और व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होता है. तो अनुबंध समाप्त करने की कार्रवाई का प्रस्ताव लाया जाएगा."