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90 करोड़ से ज्यादा टैक्स वसूली में सागर नगर निगम नाकाम! निजी हाथों में वसूली सौंपने का फैसला

सागर नगर निगम के करों और शुल्क की वसूली की बात करें, तो 90 करोड़ से ज्यादा वसूली करने में एक तरह से नाकाम है. हर तरह की कोशिश के बाद नगर निगम 50-60% वसूली ही कर पाता है. निगम का कहना है कि पर्याप्त अमला ना होने के कारण पूरी वसूली नहीं हो पा रही है.

नगर निगम ने वसूली के लिए महिला ब्रिगेड का गठन किया है, जो घर-घर दस्तक देकर वसूली कर रही है. इसका असर भी हो रहा है, लेकिन बकाया काफी ज्यादा होने के कारण निगम को और अमले की जरूरत है. ऐसे में नगर निगम अब निजी कंपनी को वसूली का काम सौंपने की तैयारी कर रही है. माना जा रहा है कि अगले वित्तीय वर्ष से वसूली का काम निजी कंपनी करेगी.

सागर: नगर निगम की माली हालत की बात करें तो समय पर अपने कर्मचारियों को ना तो वेतन दे पाती है और ना ही टैक्स वसूली कर पाती है. नगर निगम के पास इतना अमला भी नहीं है कि नगर निगम द्वारा लगाए जाने वाले कर और शुल्क की वसूली हो पाए. हालत ये है कि नगर निगम को 90 करोड़ से ज्यादा करों की लोगों से वसूली करना है.

निजी हाथों में टैक्स वसूली सौंपने का फैसला (ETV Bharat)

'कई महीनों का शुल्क बकाया होने के बाद सक्रिय होता है निगम'

नगर निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार बताते हैं कि "करों और शुल्क की वसूली में नगर निगम की लेटलतीफी के कारण भी बकाया राशि 90 करोड़ पहुंच गई है. निगम द्वारा जलकर और ऐसे कर, जो हर महीने वसूले जा सकते हैं, उनको उसी महीने में वसूला जाए तो जिससे ना तो उपभोक्ता पर भार पड़ेगा और ना ही नगर निगम को दिक्कत होगी. लेकिन जलकर और कचरा प्रबंधन जैसे शुल्क वसूली के लिए निगम तब सक्रिय होता है, जब लोगों पर कई महीनों का शुल्क बकाया हो जाता है.

सागर नगर निगम के कर्मचारी नहीं वसूल पा रहे टैक्स (ETV Bharat)

जब ये शुल्क हजारों में पहुंच जाता है, तो लोगों को शुल्क जमा करने में दिक्कत होती है. अगर इसे हर महीने वसूला जाए तो यह मामूली रकम होगी और हर व्यक्ति या परिवार से आसानी से जमा करेगा. हालांकि हमने महिला ब्रिगेड बनाकर वसूली के लिए सख्त रुख अपनाया है और उसका फायदा भी हो रहा है लेकिन अमले की कमी के कारण लक्ष्य के हिसाब से वसूली नहीं हो पा रही है."

'परिषद में हो चुका निजी क्षेत्र को वसूली सौंपने का फैसला'

नगर निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार का कहना है कि "इन समस्याओं को देखते हुए नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में फैसला लिया जा चुका है कि वसूली का कार्य अब निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाए. इस फैसले पर परिषद में मुहर लग चुकी है और अब टेंडर प्रक्रिया होना है. इससे नगर निगम को काफी फायदा होगा."

'नगर निगम ने 15 साल से नहीं बढ़ाया जलकर'

वृंदावन अहिरवार ने बताया कि "नगर निगम का अमला हर वक्त वसूली में लगा रहता है और इससे निगम के अन्य कार्य भी प्रभावित होते हैं. निजी एजेंसी वसूली का काम करेगी. वह अपने स्तर पर जलकर और दूसरे करों की वसूली करती रहेगी. इसके अलावा जलकर की राशि बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है क्योंकि करीब 15 साल से नगर निगम द्वारा जलकर की राशि नहीं बढ़ाई गई है. जबकि शहर के लिए पेयजल मुहैया कराने के लिए जो जलकर नगर निगम को हासिल होता है, उससे कहीं ज्यादा पेयजल वितरण पर नगर निगम का पैसा खर्च होता है."