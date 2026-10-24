ऑटो में बैठकर गुपचुप पहुंचे नगर निगम कमिश्नर, फिर शुरु हुआ जोरदार एक्शन
सागर में संचालित अवैध डेयरियों पर छापा मारने आटो से पहुंचे निगम कमिश्नर, पशुओं को खोलकर भिजवाया डेयरी प्रोजेक्ट साइट. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 11:16 AM IST|
Updated : October 24, 2026 at 11:29 AM IST
सागर : नगर निगम ने डेयरी प्रोजेक्ट के लिए जगह शहर के बाहर चिन्हित कर दी है और डेयरी संचालकों को प्लाॅट भी आवंटित हो चुके हैं, लेकिन कई डेयरी संचालक ऐसे हैं, जो नियम तोड़ते हुए शहर के अंदर डेयरी संचालित कर रहे हैं. वहीं, ओर जब भी नगर निगम शहर में संचालित डेयरियों पर कार्रवाई के लिए पहुंचता है, तो ये संचालक अपने पशुओं को भगा देते हैं. ऐसे में नगर निगम आयुक्त शुक्रवार शाम डेयरी संचालकों को चकमा देते हुए अचानक आटो से पहुंच गए.
23 डेयर संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई
नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने शहर में संचालित डेयरियों को डेयरी विस्थापन परियोजना हफसिली में आवंटित भूखंडों पर शिफ्ट नहीं करने वाले 23 डेयरी संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. शुक्रवार को निगमायुक्त आटो से सूबेदार वार्ड पहुंचे और डेयरियों का औचक निरीक्षण किया और वहां संचालित पांच डेयरियों के पशुओं को पकड़कर वाहनों के माध्यम से डेयरी विस्थापन परियोजना हफसिली भिजवाया. उन्होंने डेयरी संचालकों से अपील करते हुए कहा, '' जिन्हें हफसिली में प्लॉट मिल चुके हैं, वे तत्काल अपनी डेयरियों को शिफ्ट करें. इसके बावजूद शहर में डेयरी संचालित करने या निगम की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने, जुर्माना लगाने और नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.''
उन्होंने अतिक्रमण निरोधक टीम को निर्देशित किया कि डेयरियों को निर्धारित स्थल पर विस्थापित कराने के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. शुक्रवार को सूबेदार वार्ड में कार्रवाई के दौरान कल्लू यादव, राजेश यादव, कुंजी साहू, सुरेश साहू और पप्पू साहू की डेयरियों से पशुओं को पकड़कर हफसिली स्थित विस्थापन परियोजना स्थल पर भेजा गया.
गंदगी और ट्रैफिक जाम की वजह बनी डेयरियां
निगम आयुक्त ने कहा, '' शहर के भीतर डेयरियों के संचालन से शहर में गंदगी का आलम है. सड़कों पर पशुओं की आवाजाही से ट्रैफिक जाम होने से दुर्घटनाएं हो रही हैं. पशुओं के गंदगी फैलाने से बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है. इन हालातों को देखते हुए शहर को साफ सुथरा, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए डेयरियों को हफसिली डेयरी प्रोजेक्ट स्थल पर शिफ्ट कराना जरूरी है. नगर निगम क्षेत्र में अनधिकृत रूप से डेयरी संचालन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.''
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डेयरी संचालकों पर दर्ज होगी एफआईआर
निगमायुक्त ने सभी संबंधित डेयरी संचालकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वे तत्काल अपने आवंटित प्लाट पर डेयरियां शिफ्ट करें, अन्यथा पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने सहित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. निगमायुक्त ने कहा कि शहर में भौतिक सत्यापन के दौरान पांच या उससे अधिक पशुओं वाली कुल 76 डेयरियां चिह्नित की गई हैं. इनमें से 23 संचालकों को भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं, जबकि शेष 53 डेयरी संचालकों को शीघ्र ही शिविर आयोजित कर भूखंड आवंटित किए जाएंगे, जिससे सभी डेयरियों को निर्धारित स्थल पर व्यवस्थित रूप से संचालित कराया जा सके.