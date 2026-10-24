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ऑटो में बैठकर गुपचुप पहुंचे नगर निगम कमिश्नर, फिर शुरु हुआ जोरदार एक्शन

ऑटो में बैठकर छापा मारने पहुंचे नगर निगम कमिश्नर ( Etv Bharat )

सागर : नगर निगम ने डेयरी प्रोजेक्ट के लिए जगह शहर के बाहर चिन्हित कर दी है और डेयरी संचालकों को प्लाॅट भी आवंटित हो चुके हैं, लेकिन कई डेयरी संचालक ऐसे हैं, जो नियम तोड़ते हुए शहर के अंदर डेयरी संचालित कर रहे हैं. वहीं, ओर जब भी नगर निगम शहर में संचालित डेयरियों पर कार्रवाई के लिए पहुंचता है, तो ये संचालक अपने पशुओं को भगा देते हैं. ऐसे में नगर निगम आयुक्त शुक्रवार शाम डेयरी संचालकों को चकमा देते हुए अचानक आटो से पहुंच गए.

डेयरी संचालकों से बातचीत करते नगर निगम कमिश्नर (Etv Bharat) 23 डेयर संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने शहर में संचालित डेयरियों को डेयरी विस्थापन परियोजना हफसिली में आवंटित भूखंडों पर शिफ्ट नहीं करने वाले 23 डेयरी संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. शुक्रवार को निगमायुक्त आटो से सूबेदार वार्ड पहुंचे और डेयरियों का औचक निरीक्षण किया और वहां संचालित पांच डेयरियों के पशुओं को पकड़कर वाहनों के माध्यम से डेयरी विस्थापन परियोजना हफसिली भिजवाया. उन्होंने डेयरी संचालकों से अपील करते हुए कहा, '' जिन्हें हफसिली में प्लॉट मिल चुके हैं, वे तत्काल अपनी डेयरियों को शिफ्ट करें. इसके बावजूद शहर में डेयरी संचालित करने या निगम की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने, जुर्माना लगाने और नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.''