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सागर के डेयरी संचालक जिद पर अड़े, अंतिम नोटिस भी बेअसर, अब नगर निगम ने चलाया हंटर

शिफ्ट होने को राजी नहीं सागर के डेयरी संचालक ( ETV BHARAT )

सागर : नगर निगम ने यातायात व्यवस्था और स्वच्छता में बाधक डेयरियों को शहर बाहर करने के लिए भोपाल रोड पर डेयरी प्रोजेक्ट की स्थापना की. यहां पर 155 डेयरी संचालकों ने प्लॉट भी लिए. लेकिन वहां पर अपनी डेयरी स्थापित नहीं की. नगर निगम द्वारा कई बार उन्हें डेयरी शिफ्ट करने के लिए कहा गया, लेकिन डेयरी संचालकों ने एक नहीं सुनी.

नगर निगम द्वारा अगस्त माह में अंतिम नोटिस जारी कर 7 दिन में डेयरी प्रोजेक्ट स्थल पर शेड निर्माण कर डेयरी शिफ्ट करने का नोटिस दिया. लेकिन नगर निगम के नोटिस पर डेयरी संचालकों को रवैया जस का तस रहा और आखिरकार नगर निगम ने कड़ा फैसला करते हुए 105 डेयरी संचालकों के प्लॉट निरस्त कर दिए. उनके द्वारा जमा की गयी राशि को भी राजसात कर दिया है.