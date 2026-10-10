सागर के डेयरी संचालक जिद पर अड़े, अंतिम नोटिस भी बेअसर, अब नगर निगम ने चलाया हंटर
सागर में 105 डेयरी संचालकों पर गाज गिरी. डेयरी प्रोजेक्ट पर मंजूर किए गए प्लॉट निरस्त, जमाराशि भी जब्त. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 1:16 PM IST
सागर : नगर निगम ने यातायात व्यवस्था और स्वच्छता में बाधक डेयरियों को शहर बाहर करने के लिए भोपाल रोड पर डेयरी प्रोजेक्ट की स्थापना की. यहां पर 155 डेयरी संचालकों ने प्लॉट भी लिए. लेकिन वहां पर अपनी डेयरी स्थापित नहीं की. नगर निगम द्वारा कई बार उन्हें डेयरी शिफ्ट करने के लिए कहा गया, लेकिन डेयरी संचालकों ने एक नहीं सुनी.
नगर निगम द्वारा अगस्त माह में अंतिम नोटिस जारी कर 7 दिन में डेयरी प्रोजेक्ट स्थल पर शेड निर्माण कर डेयरी शिफ्ट करने का नोटिस दिया. लेकिन नगर निगम के नोटिस पर डेयरी संचालकों को रवैया जस का तस रहा और आखिरकार नगर निगम ने कड़ा फैसला करते हुए 105 डेयरी संचालकों के प्लॉट निरस्त कर दिए. उनके द्वारा जमा की गयी राशि को भी राजसात कर दिया है.
डेयरी संचालकों पर बड़ी कार्रवाई
नगर निगम सागर ने रतौना-हफसिली डेयरी विस्थापन प्रोजेक्ट के तहत आवंटित प्लॉट पर तय समय-सीमा में शेड निर्माण कर डेयरी संचालित नहीं करने वाले डेयरी संचालकों के खिलाफ सख्ती पर उतर आयी है. नगर निगम की तरफ से अंतिम नोटिस जारी होने के बावजूद तय 7 दिन की अवधि में शेड निर्माण कर डेयरी संचालन शुरू नहीं करने और नोटिस का जवाब पेश नहीं करने और असंतोषजनक जवाब देने वाले 105 डेयरी संचालकों के प्लॉट आवंटन निरस्त कर उनकी जमा राशि राजसात करने की कार्रवाई की गई है. ये कार्रवाई महापौर परिषद के पारित निर्णय के आधार पर की गयी.
शहर में डेयरियों के कारण सफाई की समस्या
यातायात समस्या और स्वच्छता को लेकर नगर निगम द्वारा भोपाल रोड पर रतौना हफसिली में डेयरी प्रोजेक्ट बनाया गया. यहां पर डेयरी संचालकों को सशर्त अस्थायी प्लॉट आवंटित किए गए. तय शर्तों के अनुसार डेयरी संचालकों को 15 दिन के भीतर शेड निर्माण कर डेयरी संचालन शुरू करना था. तय समय में शर्तों का पालन नहीं करने वाले 155 डेयरी संचालकों को नगर निगम ने 17 अगस्त 2026 को अंतिम नोटिस जारी किया गया और संचालकों को शेड निर्माण कर डेयरी संचालित करने और अपना पक्ष पेश करने को कहा गया. निगम द्वारा जारी नोटिसों में से 118 डेयरी संचालकों की पावती मिली. इनमें से 46 संचालकों ने अपने जवाब पेश किए.
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सिर्फ 13 डेयरी संचालकों के जवाब संतोषजनक
डेयरी संचालकों द्वारा निगम को दिए गए जवाब में सिर्फ 13 डेयरी संचालकों के जवाब संतोषजनक और 33 जवाब असंतोषजनक पाए गए. इसके अलावा निगम द्वारा तय प्रक्रिया के अंतर्गत डेयरी संचालकों द्वारा शर्तों का पालन नहीं किए जाने के कारण कुल 105 संचालकों के प्लॉट आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई.
नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री का कहना है "डेयरी विस्थापन परियोजना का उद्देश्य शहर में व्यवस्थित डेयरी संचालन सुनिश्चित करना, शहरी क्षेत्रों में पशुपालन से होने वाली समस्याओं को कम करना और शहर को स्वच्छ बनाना है. इसके लिए आवंटित प्लॉट पर निर्धारित शर्तों के अनुसार डेयरी संचालन प्रारंभ करना जरूरी है. विस्थापन परियोजना की शर्तों का पालन सुनिश्चित कराने नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी."