बिस्तरों के नीचे दीवान में मिला नाचने वाली महिला का शव, शरीर पर पड़ चुके थे कीड़े
सागर के खुरई में महिला की संदिग्ध हालात में मौत, घर में दीवान से बरामद हुआ शव, पुलिस ने किया हत्या का केस दर्ज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 12, 2026 at 9:08 AM IST|
Updated : April 12, 2026 at 9:42 AM IST
सागर: खुरई देहात थाना क्षेत्र के नागटोरिया में रहने वाली 45 वर्षीय महिला का शव उसके ही घर में बिस्तरों के नीचे दीवान में पड़ा मिला. दीवान से खून बहकर पूरे कमरे में फैल गया. शव में कीड़े पड़ चुके थे. प्रथम दृष्टया ही पुलिस ने हत्या का केस माना है. सूचना मिलते ही एसडीओपी प्रवीण अष्ठाना और शहरी थाना प्रभारी योगेन्द्र सिंह सहित देहात और शहरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरु की.
बेटी ने लिखाई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट
शनिवार की दोपहर में ही मृतक महिला के बेटे देव और उसकी बेटी मुस्कान ने थाने में आकर रिपोर्ट लिखाई थी कि उसकी मां ममता पति स्व. रोशन अहिरवार 5 अप्रैल से लापता है. बेटे और बेटी ने बताया कि, वे अपनी बड़ी बहन के घर पर कई दिनों से गये थे. उसी समय अपनी मां से 5 अप्रैल को रात में बात हुई थी कि वह नाचने का कार्यक्रम करने बीना रिफायनरी के गेट नंबर 3 के पास आई हुई है. इसके बाद से उसकी मां का मोबाइल बंद था. जब घर आकर देखा तो ताला पड़ा था. गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था. इसके बाद मां की तलाश करने के लिए बीना सहित आसपास के क्षेत्र में घूमकर मां को तलाशते रहे, लेकिन मां का कुछ पता नहीं चला.
ताला तोड़ा तो शव मिला
ममता अहिरवार के बेटे देव अहिरवार ने बताया कि, ''सब जगह तलाशने के बाद भी जब मां का कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने घर के बाहर लगा ताला तोड़ने की सोची. इसके बाद हमने पुलिस से ताला तोड़कर घर में घुसने की अनुमति मांगी. पुलिस की अनुमति मिलने के बाद बीती रात जब ताला तोड़ा तो उसकी मां का शव पीछे वाले कमरे में बिस्तरों के नीचे दीवान के अंदर मिला. शव पुराना होने के कारण कीड़े पड़ गये थे. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.''
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पुलिस ने किया घर बंद, हत्या का मामला दर्ज
खुरई देहात थाने के प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह दांगी ने बताया कि, ''मामला संदिग्ध होने की वजह से फिलहाल घर को बाहर बंद कर दिया गया है. एफएसएल टीम को सूचना भेजी गई है. रविवार को सागर से एफएसएल सहित फिंगर प्रिंट की टीम आएगी. जांच पड़ताल के बाद शव को पीएम के लिए भेजा जाएगा. खुरई एसडीओपी प्रवीण अष्ठाना ने बताया कि, ''मर्ग के साथ हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया गया है. पूरे मामले की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.''