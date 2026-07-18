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सागर में खूनी वारदात, शराबी ने कुल्हाड़ी से काट पत्नी की हत्या की, 4 बच्चों को छोड़कर भागा

सागर में हत्या की वारदात से सनसनी, पति ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर किया मर्डर, बच्चों के सिर से उठा मां का साया.

SAGAR MURDER CASE
शराबी ने कुल्हाड़ी से काट पत्नी की हत्या की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 11:26 AM IST

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सागर: मध्य प्रदेश के सागर जिले के जैसीनगर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. गेंहूरास चौराहे के पास रहने वाले एक शराबी पति ने घर में सो रही अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही जैसीनगर पुलिस मौके पर पहुंची, घायल महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

यह है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, आरोपी मनोहर सेन (45) सैलून की दुकान चलाता है. बताया जा रहा है कि वह शराब का आदी था. शुक्रवार-शनिवार की रात उसकी पत्नी रश्मि सेन (40) घर में सो रही थी. इसी दौरान आरोपी ने कुल्हाड़ी से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद बच्चों के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था. पड़ोसियों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

HUSBAND KILLS WIFE SAGAR
हत्या कर भागा पति (ETV Bharat)

4 बच्चों को छोड़कर भागा पति
बताया जा रहा है कि, मृतका अपने पीछे चार बच्चों को छोड़ गई है. मां की हत्या के बाद बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और सनसनी का माहौल है. फिलहाल जैसीनगर थाना पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुटी हुई है. हत्या के पीछे घरेलू विवाद को प्रारंभिक कारण माना जा रहा है. पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
जैसीनगर थाना प्रभारी जेपी ठाकुर ने बताया कि, ''मामले में फरार पति की तलाश के लिए टीम का गठन किया गया है. जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हत्या के कारण का सही पता लग पाएगा.''

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