सागर में अधिकारियों ने खटकाए लोगों के दरवाजे, पीने लायक नहीं निकला कुएं और हैंडपंप का पानी
सागर नगर निगम ने चेक की पानी की क्वालिटी, कुआं और हैंडपंप भी उगल रहे दूषित पानी, महापौर ने जारी किया सख्त निर्देश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 5, 2026 at 4:55 PM IST
सागर: इंदौर दूषित पानी कांड के बाद प्रदेश के सभी शहरों में जल स्रोतों के पानी की जांच व्यापक स्तर पर की जा रही है. इसी कड़ी में सागर नगर निगम द्वारा सोमवार को शहर के बड़ा बाजार इलाके के श्रीराम चौक के कुएं और हैंडपंप के पानी की गुणवत्ता की जांच कराई गई. जिसमें कुएं और हैंडपंप दोनों का पानी पीने योग्य नहीं पाया गया. इस जांच के दौरान नगर निगम महापौर और आयुक्त भी मौजूद थे. जांच में पानी पीने योग्य नहीं पाए जाने पर महापौर के निर्देश के चलते दोनों जल स्त्रोतों पर चेतावनी लिख दी गई है कि ये पानी पीने योग्य नहीं है.
बड़ा बाजार चौपाटी पर लोग पी रहे थे गंदा पानी
सागर के बड़ा बाजार इलाके में श्री राम चौक के एक तरह चौपाटी है. यहां पर चाय नाश्ते और दूसरे खाने पीने की चीजों की दुकान लगती है. दुकानदारों से लेकर ग्राहक तक इस कुएं और हैंडपंप के पानी का उपयोग खाने की सामग्री बनाने में करते हैं. यही पानी ग्राहकों को पिलाने के लिए इस्तेमाल होता है. नगर निगम सागर द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को नगर निगम का अमला श्री राम चौक पर जांच करने पहुंचा.
पीने योग्य नहीं निकला कुएं का पानी
महापौर और निगम आयुक्त की मौजूदगी में जांचकर्ताओं ने इन जल स्त्रोतों के पानी की जांच की. जांच में पता चला कि श्रीराम चौक के कुआं और हैंडपंप का पानी जांच में पीने योग्य नहीं पाया गया. महापौर संगीता सुशील तिवारी ने निगम अमले को तत्काल लाल रंग से चेतावनी लिखने के निर्देश दिए. इसके साथ ही शीतला माता मंदिर का कुआं, हैंडपंप और घरों के पानी की गुणवत्ता की जांच में पानी पीने योग्य पाया गया. निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री, एम आई सी सदस्य सहित नगर निगम जलप्रदाय शाखा के अधिकारी उपस्थित थे.
क्या कहना है महापौर का
नगर निगम महापौर संगीता सुशील तिवारी का कहना है, "शासन के निर्देशों पर शहर के तमाम जल स्रोतों की जांच कराई जा रही है. जांच के दौरान मैं खुद और निगम आयुक्त विभिन्न स्थानों पर कुआं, हैंडपंप, दुकानों एवं घरों में नगर निगम द्वारा की जा रही पानी की गुणवत्ता की जांच का औचक निरीक्षण कर रहे हैं. सोमवार की सुबह हम लोग श्रीराम चौक पहुंचे थे. जहां बड़ा बाजार की चौपाटी लगती है, वहां मौजूद कुएं और हैंडपंप का पानी पीने योग्य नहीं पाया गया है. निगम के अमले द्वारा तत्काल चेतावनी लिखी गई है और लोगों को हिदायत दी गई है कि इस पानी का उपयोग पीने या खाना बनाने में ना करें. शहर के सभी जल स्त्रोतों का अभियान के तौर पर निरीक्षण कराया जा रहा है."