4 साल की तपस्या! 1 साल के लिए एल्डरमैन की सूची जारी, ढाई महीने से नियुक्तियां अटकी
सागर में लंबे इंतजार के बाद एल्डरमैन सूची जारी, ढाई महीने बाद भी नगर पालिका और नगरीय निकायों में मनोनीत पार्षद नियुक्त अटकी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 8:39 PM IST
सागर: नगरीय निकायों के कार्यकाल समाप्त होने को करीब 1 साल बाकी है और मार्च माह में सरकार ने एल्डरमैन की सूची जारी की थी. राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश की कुल 46 नगरीय निकायों के एल्डरमैन की सूची जारी की गई थी, लेकिन ढाई महीने बीत जाने के बाद भी इन एल्डरमैन को अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है.
घोषित एल्डरमैन कर रहे ठगा महसूस
एल्डरमैन की सूची तो नगरीय प्रशासन विभाग जारी करता है, लेकिन उसके बाद स्थानीय स्तर पर पुलिस वेरीफिकेशन और दूसरी औपचारिकताएं होने के बाद राज्यपाल द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है. तब जाकर एल्डरमैन को औपचारिक नियुक्ति मिलती है. मार्च महीने में सूची जारी होने के बाद करीब ढाई महीने बीत जाने पर भी एल्डरमैन की नियुक्ति न होने पर घोषित एल्डरमैन अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. सागर में बीना और मकरोनिया नगर पालिका के एल्डरमैन की घोषणा हुई थी, लेकिन दोनों जगह के एल्डरमैन के लिए अभी भी अपनी नियुक्ति का इंतजार है.
1 साल के कार्यकाल के लिए जारी हुई थी सूची
मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा 29 मार्च 2026 को प्रदेश की 46 नगरीय निकायों के एल्डरमैन की सूची जारी की गई थी. हालांकि ये सूची भी काफी इंतजार के बाद जारी हुई थी, क्योंकि सभी नगरीय निकायों का कार्यकाल अब सिर्फ एक साल का रह गया है और अगले साल नगरीय निकाय चुनाव फिर से होंगे. एल्डरमैन की नियुक्ति पूरी तरह से राजनीतिक होती है और आमतौर पर सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता ही एल्डरमैन नियुक्त होते हैं. ज्यादातर ऐसे लोगों को एल्डरमैन बनाया जाता है. जिनका या तो टिकट काट लिया जाता है या दावेदारी वापस करवाई जाती है.
भाजपा कार्यकर्ता ने जताया दुख
इन 46 नगरीय निकायों में सागर जिले की मकरोनिया और बीना नगर पालिका के एल्डरमैन की भी सूची जारी हुई थी, लेकिन दोनों नगर पालिका के एल्डरमैन अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं. नाम न छापने की शर्त पर एल्डरमैन नियुक्त हुए भाजपा कार्यकर्ता ने कहा, "पहले तो पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव में चुनाव नहीं लड़ने दिया और दावेदारी वापस करा दी. फिर एल्डरमैन पर नियुक्ति का भरोसा दिलाकर 4 साल इंतजार कराया. अब सूची जारी हुए ढाई महीना बीत गया, लेकिन नियुक्ति नहीं मिली. हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हमें ठगा गया हो."
क्या होती है नियुक्ति प्रक्रिया
एल्डरमैन की नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा एल्डरमैन की एक सूची जारी की जाती है. उसके बाद जिन लोगों का एल्डरमैन के रूप में चयन होता है, उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाता है. फिर उनसे संबंधित तमाम जानकारियां नगरीय प्रशासन विभाग को भेजी जाती है. उसके बाद नगरीय प्रशासन विभाग की अनुशंसा के अनुसार, गजट नोटिफिकेशन जारी होता है. गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद संबंधित नगर पालिका एल्डरमैन को नियुक्ति पत्र प्रदान करती है और उनकी औपचारिक नियुक्ति हो जाती है.
जल्द नियुक्ति का आश्वासन
बीना नगर पालिका के सीएमओ राहुल कौरव ने कहा, "एल्डरमैन की सूची में जिन लोगों के नाम है. उनका पुलिस वेरिफिकेशन और शासन द्वारा मांगी गई जानकारी भेज दी है. मामला अभी प्रक्रियाधीन है और गजट नोटिफिकेशन जारी होते ही एल्डरमैन को नियुक्त किया जाएगा." वहीं मकरोनिया नगर पालिका के सीएमओ पवन शर्मा ने बताया, "शासन द्वारा पुलिस वेरीफिकेशन और अन्य जो जानकारी मांगी गई थी, उसे भेजा जा चुका है. जैसे ही गजट नोटिफिकेशन जारी होगा, जिन लोगों के नाम सूची में है उन्हें नियुक्ति दी जाएगी.
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नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्ति का आधार आमतौर पर प्रशासनिक अनुभव और नगर पालिका कानून की समझ मानी जाती है. पार्टी की सिफारिश पर कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया जाता है. नियुक्त ये मनोनीत पार्षद परिषद की बैठकों और चर्चाओं में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं. एक पार्षद की तरह ही सारी सुविधा एल्डरमैन को भी मिलती है.