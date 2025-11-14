ETV Bharat / state

सागर नगर निगम की चेतावनी- डेयरी नहीं हटाई तो पीएम हाउसिंग की राशि वापस लेंगे

डेयरी चलाने वालों पर सागर नगर निगम की सख्ती ( ETV BHARAT )

शहर में संचालित डेयरियों को बाहर विस्थापित करने के लिए दिन-ब-दिन नगर निगम की कार्रवाई कठोर होती जा रही है. निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने पिछले दिनों डेयरी संचालन की सूचना मिलने वाले इलाकों का दौरा किया. उन पर जुर्माना लगाकर एक दिन की मोहलत दी थी.

पिछले दिनों नगर निगम आयुक्त ने निरीक्षण के दौरान 07 डेयरी संचालकों पर एक-एक हजार का जुर्माना लगाया था. इसके पहले डेयरी संचालकों के नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई की थी. अब नगर निगम ने इनको चेतावनी दी है कि ऐसे डेयरी संचालक जो पीएम आवास योजना का लाभ ले चुके हैं, उनसे पैसों की वसूली की जाएगी.

सागर : सागर शहर को अप्रैल 2023 से पशु विचरण मुक्त घोषित किए जाने के बाद भी नगर निगम क्षेत्र में डेयरियां चल रही हैं. नगर निगम इनको बाहर करने के लिए कई बार सख्ती कर चुका है. लेकिन डेयरी संचालक बाहर जाने तैयार नहीं हैं. ऐसे में नगर निगम ने फैसला किया है कि अब ऐसे लोग जो शहर में डेयरी संचालित कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने कहा था "यदि मोहलत के बाद भी डेयरी शहर से बाहर नहीं की जाती, तो प्रत्येक डेयरी संचालक पर एक हजार रुपये से जुर्माना शुरू होगा. डेयरी बाहर ना करने पर अगले दिन जुर्माना दोगुना हो जाएगा." गौरतलब है कि इसके पहले डेयरी संचालकों के नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी की गयी है.

डेयरी हटाने वालों का सहयोग करेगा नगर निगम

नगर निगम ने कहा है "जो लोग डेयरी शहर से बाहर ले जा रहे हैं, उनको नगर निगम का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिन डेयरी संचालकों ने डेयरी तय समय में विस्थापित नहीं की हैं, उनकी नगर निगम से संबंधित सभी सुविधाएं बंद की जाएंगी. शहर में डेयरी संचालित करने वाले ऐसे व्यक्ति जो पीएम आवास योजना के हितग्राही हैं, उनके आवास रद्द किये जाएंगे और जिनको घर निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपये की राशि मिल चुकी है, उनसे राशि को वापस वसूला जायेगा."

नगर निगम ने ये भी कहा "जिन डेयरी संचालकों परियोजना स्थल पर प्लॉट नहीं मिले हैं, वे निगम प्रशासन के डेयरी विस्थापन काउंटर पर सम्पर्क करें."

डेयरी विस्थापन का काम अंतिम चरण में

नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री का कहना है "शहर से डेयरी विस्थापन की मुहिम लंबे समय से चल रही है. अब मुहिम को अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने का समय है. डेयरी विस्थापन स्थल पर भी डेयरी संचालकों की मांग के अनुसार सुविधाएं दी गयी हैं, जो भी जरूरत अभी होगी, नगर निगम वो सुविधाएं भी मुहैया कराएगा. लेकिन शहर को पशु विचरण मुक्त बनाने सबसे पहले डेयरियों का शहर से बाहर जाना अनिवार्य है."