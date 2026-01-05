ETV Bharat / state

नगर निगम कामगारों का 2 महीने से नहीं मिला वेतन, नाराज कर्मचारियों ने दी हड़ताल की चेतावनी

सागर नगर निगम में दिवाली जैसे हालात फिर बन गये हैं, निगम के पास नहीं है कर्मचारियों को वेतन देने का पैसा.

सागर नगर निगम कर्मचारियों के कर्मचारियों ने दी हड़ताल की चेतावनी (ETV Bharat)
Published : January 5, 2026 at 7:31 PM IST

सागर: स्मार्ट सिटी सागर की बात करें, तो यहां के नगर निगम के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है. आलम ये है कि दीपावली के दौरान नगर निगम में हड़ताल के आसार बन गए थे. तब नगर निगम ने अपनी एफडी तोड़कर कर्मचारियों को वेतन दिया था. उसके बाद फिर दो महीनों से वेतन लंबित है और तीसरा महीना शुरू हो गया है. अब एक बार फिर नगर निगम के कर्मचारी आरपार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं. रोजाना किसी न किसी तरह से प्रदर्शन करके अपना विरोध जता रहे हैं. कर्मचारियों ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर नगर निगम कर्मचारियों को वेतन देने में नाकाम रहा, तो आगे काम बंद करके हड़ताल पर जा सकते हैं.

दो महीने से नहीं मिला वेतन

नगर निगम सागर के कर्मचारी नेता राजेश सिंह ने बताया कि "हम लोगों को दो महीने से वेतन नहीं मिला है और तीसरा महीना शुरू हो गया है. सवाल ये है कि एफडी तोड़ी क्यों, क्योंकि हमारी क्षतिपूर्ति साढ़े चार करोड़ आती है. उस साढे़ चार करोड़ में पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि सबसे कर्मचारियों को वेतन दिया जाना चाहिए. हमारे यहां लगातार कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं और कर्मचारियों की संख्या कम होती जा रही है. उसके बाद वेतन न मिलना, हम लोगों की स्थिति ये है कि अब हम सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.

सागर नगर निगम के कर्मचारियों को 2 महीने से नहीं मिल रहा वेतन (ETV Bharat)

महापौर ने लिखी मंत्री को चिट्ठी

उन्होंने आगे बताया कि "हम लोगों ने आयुक्त और महापौर से गुहार लगा ली है. मगर हम लोगों के वेतन की व्यवस्था नहीं हो रही है. उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि विकास की बात हो रही है, चुंगी क्षतिपूर्ति के एवज में लोन लिया जा रहा है. जिसके कारण चुंगी क्षतिपूर्ति में कटौती हो जाती है. नगर निगम को ये करना चाहिए कि अपने आय के स्त्रोत बढ़ाए, राजस्व बढ़ाए और उपभोक्ता प्रभार बढ़ाकर वसूली के लिए मुस्तैद होना चाहिए. आज हम लोग वाल्मीकि मंदिर में प्रार्थना करेंगे. बुधवार को हम फिर बैठक करेंगे और उसमें आगे की रणनीति बनाएंगे."

कर्मचारियों के वेतन को लेकर महापौर संगीता सुशील तिवारी ने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री को पत्र लिखकर नगर निगम कर्मचारियों को वेतन देने के लिए अनुदान राशि एडवांस देने की मांग की है. महापौर ने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को पत्र लिखकर नगर निगम कर्मचारियों को वेतन देने के लिए अनुदान राशि एडवांस मांगी है.

महापौर ने मंत्री को लिखा है कि नगर पालिक निगम सागर में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारियों का पिछले कुछ महीनों से वेतन लंबित है, निरंतर भुगतान न होने से कर्मचारियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और काफी आक्रोश व्याप्त है. जिससे महत्वपूर्ण योजनाओं का कार्य भी प्रभावित हो रहा है. वर्तमान में निगम की आर्थिक स्थिति ठीक न होने से वेतन भुगतान करने में कठिनाई हो रही है.

संपादक की पसंद

