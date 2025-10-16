ETV Bharat / state

बीजेपी के 65 वर्षीय पार्षद पार्टी से आउट, 25 साल की नई नवेली पत्नी के गंभीर आरोप

सागर पार्षद नईम खान को बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाला. नई-नवेली पत्नी ने लगाया मारपीट और घर से निकालने का आरोप.

SAGAR BJP COUNCILOR NAEEM KHAN
सागर पार्षद के खिलाफ उनकी पत्नी ने लगाए कई आरोप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 4:27 PM IST

3 Min Read
सागर: पिछले एक महीने से सुर्खियों में चल रहे नगर निगम के भाजपा पार्षद नईम खान को आखिरकार पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है. 65 वर्षीय नईम खान प्रेम प्रसंग और 25 वर्षीय नई नवेली पत्नी से विवाद की वजह से विवादों में चल रहे हैं. इस वजह से पार्टी की भी किरकिरी हो रही थी. युवती ने सितंबर में पार्षद पर उत्पीड़न और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद भाजपा ने पार्षद को नोटिस जारी किया था. नोटिस जारी होते ही नईम खान ने युवती से निकाह कर लिया. युवती ने पिछले हफ्ते फिर से नईम खान के खिलाफ मारपीट और उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी.

क्या है पूरा मामला?

सागर नगर निगम के लाजपतपुरा वार्ड से भाजपा पार्षद नईम खान के खिलाफ उनकी पत्नी ने बीते 10 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई. उसने अपने पति पर मारपीट करने और घर से बाहर निकाल देने का आरोप लगाया. पार्षद की पत्नी ने अपनी शिकायत में बताया कि " बीते 16 सितंबर को नईम खान से उसकी शादी हुई थी. शादी के बाद नईम ने उसे अपने घर न ले जाकर पार्षद कार्यालय में रखा और जब मैंने दबाव बनाया, तो 8 अक्टूबर को वो कटरा स्थित अपने घर लेकर गए.

जहां उनके परिजन ने साथ रहने से इंकार कर दिया और मेरे साथ मारपीट की. फिर दोबारा मुझे शनीचरी स्थित अपने कार्यालय में छोड़ दिया था और 10 अक्टूबर को वहां से भी निकाल दिया. इस मामले में महिला थाने में फिर जांच शुरू की गयी थी. पीड़िता ने बताया कि पार्षद नईम खान का कहना है कि मैंने तुमसे शादी जेल जाने और पार्षदी बचाने के लिए की थी."

कारण बताओ नोटिस का जवाब ने देने के कारण पार्टी से निकाला गया (ETV Bharat)
पार्टी के नोटिस का नहीं दिया जवाब

सितंबर माह में नईम खान का मामला सामने आया था. इसके बाद बीजेपी ने 15 सितंबर को नईम खान को नोटिस जारी किया था और 2 दिन के अंदर पार्टी कार्यालय पहुंचकर अपना पक्ष रखने को कहा था. नोटिस मिलने के बाद नईम ने 16 सितंबर को पीड़िता से शादी कर ली और पार्टी के नोटिस का जवाब अभी तक नहीं दिया. जब इस मामले में दोबारा महिला ने शिकायत की, तो पार्टी ने नईम को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया.

Naeem Khan expelled party 6 years
बीजेपी ने पत्र जारी कर 6 साल के लिए पार्टी से निकाला (ETV Bharat)

प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर पार्टी से निकाला गया

इस मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी का कहना है कि "मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी कि एक महीने पहले नईम खान के खिलाफ एक महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. बाद में पता चला कि उन्होंने उस महिला से शादी कर ली. फिर उसी महिला ने पुलिस थाने में उत्पीड़न, मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दिया. पार्टी ने नईम को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा है. अब शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है."

