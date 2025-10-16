ETV Bharat / state

बीजेपी के 65 वर्षीय पार्षद पार्टी से आउट, 25 साल की नई नवेली पत्नी के गंभीर आरोप

सागर: पिछले एक महीने से सुर्खियों में चल रहे नगर निगम के भाजपा पार्षद नईम खान को आखिरकार पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है. 65 वर्षीय नईम खान प्रेम प्रसंग और 25 वर्षीय नई नवेली पत्नी से विवाद की वजह से विवादों में चल रहे हैं. इस वजह से पार्टी की भी किरकिरी हो रही थी. युवती ने सितंबर में पार्षद पर उत्पीड़न और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद भाजपा ने पार्षद को नोटिस जारी किया था. नोटिस जारी होते ही नईम खान ने युवती से निकाह कर लिया. युवती ने पिछले हफ्ते फिर से नईम खान के खिलाफ मारपीट और उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी.

क्या है पूरा मामला?

सागर नगर निगम के लाजपतपुरा वार्ड से भाजपा पार्षद नईम खान के खिलाफ उनकी पत्नी ने बीते 10 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई. उसने अपने पति पर मारपीट करने और घर से बाहर निकाल देने का आरोप लगाया. पार्षद की पत्नी ने अपनी शिकायत में बताया कि " बीते 16 सितंबर को नईम खान से उसकी शादी हुई थी. शादी के बाद नईम ने उसे अपने घर न ले जाकर पार्षद कार्यालय में रखा और जब मैंने दबाव बनाया, तो 8 अक्टूबर को वो कटरा स्थित अपने घर लेकर गए.

जहां उनके परिजन ने साथ रहने से इंकार कर दिया और मेरे साथ मारपीट की. फिर दोबारा मुझे शनीचरी स्थित अपने कार्यालय में छोड़ दिया था और 10 अक्टूबर को वहां से भी निकाल दिया. इस मामले में महिला थाने में फिर जांच शुरू की गयी थी. पीड़िता ने बताया कि पार्षद नईम खान का कहना है कि मैंने तुमसे शादी जेल जाने और पार्षदी बचाने के लिए की थी."