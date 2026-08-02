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सागर में अवैध डेयरियों पर एक्शन, दो डेयरी संचालकों पर 10-10 हजार का जुर्माना, केस होगा दर्ज

नगर निगम आयुक्त ने शहर में डेयरी संचालन पर सख्ती का संदेश देते हुए कहा है कि, डेयरी संचालकों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026 के अनुसार भारी जुर्माना और आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने का प्रावधान है. उन्होंने दोनों डेयरी संचालकों को तीन दिवस के भीतर अपनी डेयरियों को शहर से बाहर स्थानांतरित करने के निर्देश देते हुए चेतावनी दी है कि, निर्धारित समयावधि में डेयरी नहीं हटाए जाने पर नगर निगम नियमानुसार कठोर कार्रवाई करेगा.

सागर: शहर के बाहर डेयरी प्रोजेक्ट विकसित हो जाने के बाद भी शहर के अंदर पशुपालक डेयरी संचालित कर रहे हैं. इन डेयरी संचालकों को पिछले तीन सालों से डेयरी प्रोजेक्ट स्थल पर जाने के लिए कहा जा रहा है. लेकिन कई डेयरी संचालक जाने को तैयार नहीं है. ऐसे में जिला प्रशासन ने बलपूर्वक हटाने के निर्देश नगर निगम को दिए हैं. वहीं नगर निगम ने शुक्रवार से प्रक्रिया भी तेज कर दी है. इसी कड़ी में गोपालगंज में इलाके के दो डेयरी संचालकों सौरभ यादव और अखिलेश यादव पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया गया है.

कलेक्टर के निर्देश पर सख्ती शुरू

नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने शुक्रवार को शहर के गोपालगंज और परकोटा नाव मंदिर का निरीक्षण किया. उन्होंने निगम सीमा के भीतर गोपालगंज में संचालित डेयरियों पर पहुंचकर हालात देखे और पशुओं के साथ रोड किनारे खाली प्लॉट पर गोबर का ढेर देखकर सख्त नाराजगी दिखाते हुए डेयरी संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सागर शहर पशु विचरण मुक्त शहर घोषित किया जा चुका है. इसके तहत लगातार कार्यवाही कर पशु डेयरी शहर से बाहर की जा रही हैं. कुछ डेयरी संचालक शहर में डेयरी संचालित कर गोबर आदि वेस्ट फैलाकर गंदगी कर रहे हैं.

नगर निगम आयुक्त ने किया डेयरियों का निरीक्षण (ETV Bharat)

निगम आयुक्त ने किया शहर का निरीक्षण

निगमायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि, ''शहर में संचालित सभी डेयरियों का निरीक्षण कर डेयरी संचालकों को डेयरी विस्थापन परियोजना हफसिली में विस्थापित कराने की कार्रवाई की जाए. शहर के अंदर डेयरी संचालन से सड़कों पर पशुओं का विचरण बढ़ता है, जिससे यातायात प्रभावित होता है और दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है. साथ ही गंदगी भी फैलती है, गोबर और दूसरे अपशिष्ट के कारण स्वच्छता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.''

उन्होंने डेयरी संचालकों से अपील की है कि, वे नगर निगम द्वारा विकसित डेयरी विस्थापन परियोजना हफसिली में आवंटित अपने-अपने प्लॉट पर डेयरी स्थापित कर शासन एवं नगर निगम के निर्देशों का पालन करें. तय समयसीमा के बाद भी शहर में डेयरी पाए जाने पर संचालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई, जुर्माना और वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.