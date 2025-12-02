मलबेरी आलू कर देगा मालामाल, लागत का 5 गुना मुनाफा देकर भरेगा किसानों की जेब
सागर में किसान मलबेरी आलू की कर रहे खेती, एक एकड़ में 100 क्विंटल उत्पादन, 70 हजार खर्च पर 4 लाख तक आमदनी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 2, 2025 at 8:52 PM IST
सागर: मध्य प्रदेश में आमतौर पर किसान सामान्य आलू की खेती करते हैं, जिससे कम मुनाफा होता है. क्योंकि आलू के दाम लगभग साल भर एक जैसे रहते हैं, लेकिन दम आलू सब्जी का स्वाद बनाने वाला मलबेरी आलू किसानों को मालामाल कर सकता है. बुंदेलखंड के प्रगतिशील किसान इस साल मलबेरी आलू उगाकर सब्जी की खेती में मुनाफे की ओर बढ़ रहे हैं. सामान्य आलू के अलावा रंग-बिरंगे आलू की खेती होती है, लेकिन मलबेरी आलू अलग किस्म का आलू है जो बाहर और भीतर दोनों तरफ से लाल होता है.
तेजी से बढ़ रही मलबेरी की डिमांड
सेहत के लिहाज से देखा जाए तो मलबेरी आलू में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और विटामिन बी 12 और B6 पाया जाता है. इस आलू की खासियत है कि लागत से लगभग 5 गुना अधिक किसानों को फायदा होता है. इसका दम आलू की सब्जी बनाने में अधिक उपयोग होता है, जिसके चलते बाकी आलू से इसकी कीमत अधिक होती है. प्रगतिशील युवा किसान आकाश चौरसिया बताते हैं कि यह आलू की बहुत अच्छी किस्म है. मलबेरी देखने में काफी मोहक होता है और सोसायटी में बहुत तेजी से पसंद किया जाने वाला आलू है.
1 एकड़ में 4 लाख तक मुनाफा
मलबेरी की ऊपरी परत भी लाल होती है और अंदर से भी लाल रंग का होता है. इसकी कीमत 40 से 50 रुपए किलो तक है. प्रति एकड़ 100 क्विंटल तक उत्पादन होता है. जिसके चलते किसानों को काफी अच्छी आमदनी होती है. मलबेरी आलू की सबसे बढ़िया किस्मों में से एक है.
एक एकड़ में 100 क्विंटल तक अत्पादन
अगर किसान मलबेरी आलू को एक एकड़ में लगाते हैं, तो तीन से चार लाख रुपए तक कमाई होती है. इसकी लागत की बात करें तो लगभग 40 से 50 रुपए किलो बीज की कीमत होती है. एक एकड़ में 8 से 10 क्विंटल बीज लगता है. जिसकी कीमत 40 से 50 हजार के आसपास है. वहीं, मलबेरी आलू की खेती में गोबर की खाद का उपयोग किया जाता है, खाद में करीब 20 हजार रुपए का खर्च आता है. इसके अलावा करीब 10 हजार रुपए और खर्च होता है.
आकाश चौरसिया नामक किसान बताते हैं कि "मलबेरी आलू की खेती करने में प्रति एकड़ करीब 60 से 70 हजार का खर्च आता है. जिसमें 100 क्विंटल तक आलू होता है. जिससे किसान को लगभग 3 से 4 लाख की फसल होती है. सामान्य आलू की जगह मलबेरी आलू तेजी से चलन में आ रहा है, तो किसान इसकी पैदावार कर मोटी कमाई कर सकते हैं."