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MSP पर खरीदे गेहूं में गड़बड़ी, बोरी खोलते ही उड़े होश, अनाज में मिली मिट्टी, अधिकारी सस्पेंड

सागर में गेहूं खरीद में गड़बड़ी पर अधिकारी सस्पेंड ( ETV Bharat )

वहीं जिला आपूर्ति नियंत्रक ज्योति बघेल को सागर जिले से हटा कर भोपाल मुख्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं. मंत्री ने खाद्य विभाग के अलावा खरीदी में संलग्न अन्य विभागों के कर्मचारियों की भूमिका की जांच के निर्देश दिए हैं. दोषी होने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि, ''खरीदी प्रक्रिया में कोई अधिकारी, कर्मचारी, संस्था या समूह लापरवाही या भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.''

सागर: गंभीरिया के लक्ष्मी नगर के श्री देव प्रभाकर वेयरहाउस में एमएसपी पर खरीदे गए गेहूं में मिट्टी के बाद खाद्य विभाग हरकत में आ गया है. रविवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सागर आगमन के पहले खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कलेक्टर को तत्काल कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए थे. प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर सहायक आपूर्ति अधिकारी निशांत पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव के दौरे के पहले गेहूं खरीदी में गड़बड़ी पर एक्शन (ETV Bharat)

बोरियों में गेहूं के साथ मिट्टी मिलाने का मामला

गौरतलब है कि, हाल ही में जिले के वेयरहाउस में गेहूं की बोरियों में भारी मात्रा में मिट्टी मिलने का मामला सामने आया. प्रारंभिक जांच में कुछ बोरियों में गड़बड़ी दिखाई दी थी. जांच में बोरियों में गेहूं के स्थान पर अत्यधिक मात्रा में मिट्टी पाए जाने की पुष्टि हुई. जानकारी के अनुसार, कुछ बोरियों में मिट्टी की अधिक मात्रा पाई गई. प्रशासन ने तत्काल जांच शुरू की और संबंधित स्व-सहायता समूह के पदाधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया गया. इसके साथ ही पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है.

सागर में गेहूं की बोरियों में भारी मात्रा में मिला मिट्टी (ETV Bharat)

प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध

मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा, "किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या लापरवाही न हो, इसके लिए सरकार लगातार निगरानी कर रही है. ऐसे में यदि कोई व्यक्ति या अधिकारी किसानों के अधिकारों पर कुठाराघात करने का प्रयास करेगा, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी."

सागर में एमएसपी पर खरीदे गए बोरियों में गेहूं में मिला मिट्टी (ETV Bharat)

उन्होंने आगे कहा, "किसान हमारे अन्नदाता हैं. उनकी मेहनत और विश्वास के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा. गेहूं खरीदी में हुई गड़बड़ी अत्यंत गंभीर मामला है. मैंने तत्काल कार्रवाई करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कदम उठाए हैं. जांच में जो भी अधिकारी, कर्मचारी, संस्था या अन्य व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी."