सीवरेज के पानी से दौड़ेंगे इंडस्ट्रियल एरिया के उद्योग, सागर नगर निगम की होगी बंपर कमाई

सागर के पथरिया हाट में स्थापित हुआ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट. इंडस्ट्रियल एरिया तक पाइपलाइन बिछाकर पानी की सप्लाई होगी जल्द शुरू.

SAGAR NAGAR NIGAM SELL SEWAGE WATER
सीवरेज के पानी से दौड़ेंगे इंडस्ट्रियल एरिया के उद्योग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 6:57 PM IST

4 Min Read
सागर: आधुनिक टेक्नालाॅजी का उपयोग करते हुए नगर निगम सागर अब सीवरेज के पानी से भी मोटी कमाई करने जा रहा है. दरअसल सागर नगर निगम द्वारा शहर के पथरिया हाट में एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की गई है. जिसमें रोजाना करीब ढाई करोड़ लीटर पानी का ट्रीटमेंट किया जा रहा है. अब ये पानी शहर के सिंदगुवां स्थित इंडस्ट्रियल एरिया के लिए सप्लाई किया जाएगा.

इसके एवज में एमपीआईडीसी नगर निगम को सालाना करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए अदा करेगा. गौरतलब है कि सागर में हुई इंडस्ट्रियल कॉनक्लेव में मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजदूगी में एमपीआईडीसी और सागर नगर निगम के बीच करार हुआ था. लेकिन पानी की कीमत को लेकर लंबे समय से गतिरोध चल रहा था, जो अब निपट गया है. जल्द ही नगर निगम इंडस्ट्रियल एरिया तक पाइपलाइन बिछाकर पानी की सप्लाई शुरू कर देगा.

सीवरेज के पानी से सागर नगर निगम की होगी बंपर कमाई (ETV Bharat)

इंडस्ट्रियल कॉनक्लेव में हुआ करार आया धरातल पर

दरअसल 27 सितंबर 2024 को सागर में मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव की मौजूदगी में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉनक्लेव में कई करार हुए थे. बुंदेलखंड में करीब 23,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले थे. इन प्रस्तावों से बुंदेलखंड में करीब 27 हजार लोगों को रोजगार की उम्मीद जगी है. करीब एक साल गुजरने के बाद अब ये करार धरातल पर आने लगे हैं. इसी कड़ी में सागर नगर निगम के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट होने वाला पानी खरीदने के लिए एमपीआईडीसी के बीच करार हुआ था. अब ये करार धरातल पर नजर आता दिखाई दे रहा है.

SAGAR WATER TREATMENT PLANT
पथरिया हाट में स्थापित हुआ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (ETV Bharat)

नगर निगम को हर साल 2 करोड़ 20 लाख की कमाई

इस करार के तहत नगर निगम को हर साल 2 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई होगी. सागर जबलपुर मार्ग पर स्थित सिंदगुवां इंडस्ट्रियल एरिया के लिए अब इसी ट्रीटमेंट प्लांट का पानी सप्लाई किया जाएगा. करार के तहत नगर निगम रोजाना एक हजार करोड़ लीटर पानी की सप्लाई करेगा और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से पानी की मात्रा बढ़ाई जाएगी. इसके लिए नगर निगम को 6 रुपए प्रति हजार लीटर की दर से एमपीआईडीसी को भुगतान करना होगा.

पथरिया हाट में स्थापित हुआ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट

सागर की मंडी के नजदीक पथरिया हाट गांव में ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 10 करोड़ की लागत से स्थापित किया जा चुका है और यहां सीवरेज का पानी ट्रीट होना भी शुरू हो गया है. रोजाना नगर निगम करीब ढाई करोड़ लीटर पानी ट्रीट कर रहा है. हालांकि फिलहाल ये पानी आसपास के किसानों को मुफ्त दिया जा रहा है लेकिन अब नगर निगम इस पानी की सप्लाई सिंदगुवां इंडस्ट्रियल एरिया के लिए करेगा. जिसके लिए पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाएगा.

MPIDC BUY SEWERAGE WATER
नगर निगम को हर साल 2 करोड़ 20 लाख की कमाई (ETV Bharat)

6 रुपए प्रति हजार लीटर पर सहमति

एमपीआईडीसी और सागर नगर निगम के बीच नगर निगम को अदा की जाने वाली राशि को लेकर लंबे समय से गतिरोध चल रहा था। जिसका अब निराकरण किया जा चुका है. नगर निगम जहां 8 रुपए प्रति हजार लीटर की दर से पानी का शुल्क निर्धारित करना चाह रहा था, तो एमपीआईडीसी 4 रुपए प्रति हजार लीटर अदा करना चाह रहा था लेकिन दोनों ने बीच का रास्ता निकालकर 6 रुपए प्रति हजार लीटर पर सहमति बना ली है.

सिंदगुंवा इंडस्ट्रियल एरिया में थी पानी की समस्या

इंडस्ट्रियल कॉनक्लेव में जब मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव सागर आए थे, तो सिंदगुंवा में उद्योग लगा चुके उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री से इंडस्ट्रियल एरिया में पानी की कमी की समस्या बताई थ. तब मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव ने इस समस्या के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे और कॉनक्लेव में ही एमपीआईडीसी और नगर निगम के बीच करार किया गया था. जिसके तहत सिंदगुवां तक पाइपलाइन बिछाने और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी सप्लाई पर एमओयू हुआ था.

'सागर में उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा'

नगर निगम के आयुक्त राजकुमार खत्री का कहना है कि "जैसे कि हमारा इन्वेस्टर्स सम्मिट में एमपीआईडीसी के साथ 10 एमएलडी सीवर के ट्रीट पानी की सप्लाई को लेकर करार हुआ था. समझौते के बाद कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं. वहां एमपीआईडीसी करीब 25 करोड़ का प्लांट इंडस्ट्रियल एरिया में लगा रहा है. हमने भी 6 रूपए प्रति हजार लीटर से पानी उपलब्ध कराने की सहमति दे दी है. इस पहल से सागर में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा."

