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रोजगार के अवसर पैदा करने का माध्यम बने AI, तंजानिया में पूरी दुनिया के सामने भारत ने रखा पक्ष

सागर : आर्टिफिशीयल इंटेलीजेंस (AI) जितनी तेज रफ्तार से दुनिया में अपना दखल बढ़ा रहा है. इससे देश और दुनिया में बदलाव के साथ चिंता भी देखने को मिल रही है. इसी मामले को लेकर तंजानिया के अरूशा में 153 वीं अंतर संसदीय संघ (IPU) असेंबली में दुनिया के कई देशों के जनप्रतिनिधि और विशेषज्ञ जुटे और एआई के साथ भविष्य में कामकाज में हो रहे बदलाव पर चर्चा की.

भारत की तरफ से सागर सांसद लता वानखेड़े ने हिस्सा लिया और भारत के विचार रखे. उनका कहना है "एआई केवल तकनीक तक विकसित ना होकर रोजगार के अवसर प्रदान करने वाला, स्किल डेवल्पमेंट के साथ मानव गरिमा की रक्षा का भी सशक्त साधन बनना चाहिए."

तंजानिया के अरूशा में आयोजित 153वीं अंतर-संसदीय संघ (IPU) असेंबली में ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और कार्य का भविष्य’ (AI and the Future of Work) विषय पर भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से सागर सांसद लता वानखेड़े ने भारत का पक्ष एवं दृष्टिकोण प्रभावशाली ढंग से रखा.

उन्होंने सत्र को संबोधित करते हुए कहा "AI का विकास केवल तकनीकी प्रगति तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये रोजगार के नए अवसर पैदा करने, युवाओं के कौशल विकास और कामगारों के अधिकारों तथा मानव गरिमा की रक्षा का सशक्त साधन बनना चाहिए. उन्होंने असेंबली में भारत सरकार की ‘AI for All’ की नीति, जिम्मेदार नवाचार, तकनीक की समान पहुंच और वैश्विक सहयोग के मॉडल को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष साझा किया." उन्होंने कहा “AI का मूल ध्येय मानव कल्याण होना चाहिए कि यह लोगों के लिए काम करे, समाज को सशक्त बनाए और विकास की इस यात्रा में कोई भी पीछे न छूटे."

तंजानिया के अरूशा में 153 वीं अंतर संसदीय संघ की सभा (ETV BHARAT)

ईटीवी भारत से साझा किया अनुभव

सांसद लता वानखेड़े ने तंजानिया यात्रा से लौटने के बाद ईटीवी भारत से अपना अनुभव साझा करते हुए कहा "अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के दूरदर्शी विचारों को बुलंद करना मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है. एआई को लेकर भारत का रूख बहुत सकारात्मक है. एआई से आज हम किसी ना किसी तरह से प्रभावित है और हम उसका उपयोग भी कई तरीके से कर रहे हैं. उसमें कुछ नकारात्मकता भी है."

उन्होंने कहा "अगर हम नकारात्मकता को छोड़कर एआई का उपयोग करते हैं तो काफी लक्ष्यों को हासिल करने में एआई मददगार होगा. हम एआई का उपयोग करें, लेकिन उसकी सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों को दृष्टिगत रखते हुए उपयोग करें." इसके अलावा वहां पर खाद्य सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई कि कृषि के अपशिष्ट का हम किस तरह उपयोग कर सकते हैं. इसके साथ ही आतंकवादी विरोधी कमेटी में सदस्य के तौर पर चर्चा की.