अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का सागर में बीता बचपन, यहीं हुई शुरुआती पढ़ाई

मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म सागर के गुड़ा गांव में हुआ था. यहीं उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई और बचपन बीता.

सागर जिले से रविशंकर शुक्ल का नाता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 10:43 PM IST

5 Min Read
सागर: जब अविभाजित मध्य प्रदेश की बात होती है तो पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल की चर्चा होना लाजिमी है. जब रविशंकर शुक्ल की चर्चा होती है तो सागर का जिक्र होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनका जन्म सागर जिले में ही हुआ था. उनका बचपन सागर शहर में बीता और शुरुआती स्कूली पढ़ाई उन्होंने सागर में की. खास बात ये है कि सागर में यूनिवर्सिटी की स्थापना में उन्होंने डाॅ हरीसिंह गौर को भरपूर मदद की, तभी देश की आजादी के पहले यहां यूनिवर्सिटी की स्थापना हो सकी, क्योंकि उस वक्त सागर सीपी एंड बरार का हिस्सा था और उस समय रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री थे.

सागर में आज उनके हमउम्र लोग तो नहीं हैं लेकिन उनके रिश्तेदार और करीबी लोग मौजूद हैं. उनके पास सुनी सुनाई यादें हैं. खास बात ये है कि सागर में पंडित रविशंकर शुक्ल कक्काजी कहलाते थे. आज उनकी स्मृति में स्कूल, पार्क और नगर निगम के एक वार्ड का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है.

सागर जिले से रविशंकर शुक्ल का नाता

पंडित रविशंकर शुक्ल के राजनीतिक जीवन और उनके परिजनों की राजनीति पर नजर डालें, तो ऐसा लगता है कि जैसे शुक्ल परिवार का नाता मध्य प्रदेश की अपेक्षा छत्तीसगढ़ से ज्यादा था। लेकिन ये कम लोगों को ही मालूम होगा कि पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म बुंदेलखंड में हुआ था और यहीं उन्होंने शुरूआती स्कूली पढ़ाई की और फिर वकील बनने के बाद उन्होंने वकालत के साथ राजनीति में काफी नाम कमाया.

अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का सागर में बीता बचपन (ETV Bharat)

पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म 2 अगस्त 1877 को सागर जिले के रहली विकासखंड के गुड़ा गांव में हुआ था. उस दौर में ना तो उनके गांव में पढ़ाई का इंतजाम था और ना ही रहली में पढ़ाई की कोई व्यवस्था थी. इसलिए उनके पिता उनको सागर लेकर आए. सागर में मकान बनाकर रहने लगे. इसे आज रविशंकर वार्ड के नाम से जाना जाता है.

सागर में हुई प्राथमिक शिक्षा

पंडित रविशंकर शुक्ल की प्राथमिक शिक्षा सागर में हुई और यहीं उनका बचपन बीता. जिस इलाके में उनका स्कूल और घर था वो इलाका आज सागर शहर में रविशंकर वार्ड के नाम ही जाना जाता है. सागर नगर निगम के 32 नंबर वार्ड को आज रविशंकर वार्ड के नाम से जानते हैं. यहीं उनका पुश्तैनी मकान था और यहां पर ही वो स्कूल पढ़ने जाते थे. जिस स्कूल में रविशंकर शुक्ल ने पढ़ाई की आज उस स्कूल का उन्नयन हो चुका है और वहां हायर सेकेण्डरी स्तर का कन्या स्कूल स्थापित किया गया है.

पंडित रविशंकर शुक्ल की सागर में हुई प्राथमिक शिक्षा (ETV Bharat)

उनके करीबी रिश्तेदार चौबे परिवार आज भी इसी वार्ड में रहता है. रविशंकर शुक्ल के बेटे श्यामाचरण शुक्ल और विद्याचरण शुक्ल का सागर आना जाना काफी था और यहां के कई लोग उनके सतत संपर्क में थे.

कक्काजी के नाम से हुए मशहूर

सागर में पंडित रविशंकर शुक्ल कक्काजी के नाम से मशहूर थे. लंबी कदकाठी और धोती कुर्ता का पहनावा, बड़ी और रौबदार मूछें और हाथ में हमेशा एक बैंत रहता था. पंडित रविशंकर शुक्ल के लिए कक्काजी संबोधन इतना मशहूर हुआ कि उनके बेटे और परिजन तक उन्हें कक्काजी कहने लगे थे. पंडित रविशंकर शुक्ल खुद काफी धार्मिक थे और उनके परिवार में धार्मिक आयोजन लगातार होते रहते थे. यहां तक कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी इन आयोजनों का सिलसिला रुका नहीं.

अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल (ETV Bharat)

सागर यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर थे रविशंकर शुक्ल

डाॅ सर हरीसिंह गौर सागर में यूनिवर्सिटी स्थापित करना चाहते थे लेकिन उनके ऊपर काफी दबाव था कि सागर जैसे छोटे शहर में यूनिवर्सिटी खोलने का क्या मतलब है. अगर खोलना है, तो जबलपुर और नागपुर में खोलो. लेकिन हरीसिंह गौर की जिद थी और वो अपनी जन्मभूमि में ही यूनिवर्सिटी खोलना चाहते थे. हरीसिंह गौर और रविशंकर शुक्ल दोनों वकील थे और आपस में काफी अच्छी दोस्ती थी.

जब 1946 में डाॅ गौर यूनिवर्सिटी स्थापित करने में जुटे थे, तब सागर सीपी एंड बरार का हिस्सा था और पंडित रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री थे. बिना सरकारी मदद के यूनिवर्सिटी खोलना संभव नहीं था तब रविशंकर शुक्ल ने उनकी भरपूर मदद की और वो ही सागर यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर (कुलाधिपति) बने. डाॅ हरीसिंह गौर वाइस चांसलर (कुलपति) बने. सागर यूनिवर्सिटी में दोनों सपूतों की एक साथ समाधि भी स्थापित है.

कक्काजी के नाम से मशहूर हुए पंडित रविशंकर शुक्ल (ETV Bharat)

'रहली तहसील के गुड़ा गांव में था पैतृक गांव'

शुक्ल परिवार के करीबी रिश्तेदार चौबे परिवार का घर आज उसी इलाके में है. जहां पंडित रविशंकर शुक्ल का घर था. उनके करीबी रिश्तेदार नरेश चौबे बताते हैं कि "रविशंकर शुक्ल का पैतृक गांव सागर जिले की रहली तहसील के गुड़ा गांव में था. उसके बाद प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो सागर आए. सागर के रविशंकर वार्ड में उनका पैतृिक निवास स्थित है. उनकी प्राथमिक शिक्षा सागर और माध्यमिक शिक्षा जबलपुर में हुई. जिस स्कूल में वो पढ़े, उसका जीर्णोद्धार हो चुका है. उनका जिला मुख्यालय सागर था, यहां उनकी शिक्षा हुई. आज नगर निगम में वार्ड का नाम उन्हीं के नाम पर दर्ज है. उस दौरान उनका सागर आना जाना रहा और फिर गांधी जी के आदेश पर वो रायपुर शिफ्ट हो गए, लेकिन जब एक नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो वो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने."

