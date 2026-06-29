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सागर के भंडराना में भालू का आतंक, रहवासी बस्ती में घुसकर 4 पर किया हमला, घायलों में तीन महिलाएं

पानी की तलाश में भंडराना गांव में पहुंचा खूंखार भालू, गांव में मची अफरा-तफरी, वन विभाग ने भालू को खदेड़ने गांव में डाला डेरा.

BEAR ATTACK IN BHANDRANA VILLAGE
सागर के बंडा में भालू का आतंक (फाइल फोटो) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 12:00 PM IST

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सागर : भीषण गर्मी में सूखते जलस्त्रोत और मानसूनी बारिश की कमी से अब जानवर भी परेशना हो गए है. इसका ताजा उदाहरण बंडा रेंज के भंडराना गांव की घटना है, जहां पानी की तलाश में एक खतरनाक भालू एक गांव में घुस आया. रविवार को उत्तर वनमंडल की बंडा रेंज के भंडराना गांव में एक भालू ने यहां करीब आधे घंटे आतंक मचाया. भालू ने इस दौरान गांव में 4 लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें 3 महिलाएं और 1 युवक शामिल हैं.

भंडराना गांव में घुसा भालू

उत्तर वनमंडल डीएफओ चंद्रशेखर सिंह ने बताया, '' बंडा रेंज के भंडराना गांव से रविवार को सूचना मिली थी कि एक जंगली भालू गांव में घुस आया है. भालू ने गांव में अपने रोजमर्रा के कामकाज में लगी महिलाओं को निशाना बनाया और एक एक करके तीन महिलाओं सहित एक युवक पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया. भालू के गांव में घुसने और महिलाओं पर हमला करने से गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया. ग्रामीणों ने बताया कि करीब आधे घंटे तक भालू गांव के बीचोबींच और बस्ती में घूमता रहा. इसके बाद गांव वालों ने इकट्ठा होकर भालू को खदेड़ने के लिए शोर मचाया, तो भालू गांव के खेतों की तरफ भाग गया. फिर ग्रामीणों ने इसकी सूचना वनविभाग को दी.''

भंडराना गांव में घुसा भालू, ग्रामीणों ने शेयर किया वीडियो (Etv Bharat)

घायल महिलाएं बीएमसी में भर्ती, रेसक्यू टीम ने डाला डेरा

डीएफओ चंद्रशेखर सिंह ने आगे बताया, '' गांव में भालू घुसने की सूचना मिलते ही उत्तर वनमंडल की रेसक्यू टीम को भंडराना रवाना किया गया. टीम ने मौके पर पहुंचकर पहले घायल चार महिलाओं को इलाज के लिए बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज रवाना करवाया. भालू के हमले में प्रीति अहिरवार,जगरानी अहिरवार, शिवराज बाई अहिरवार और एक युवक घायल हुआ है. वनविभाग की टीम भंडराना गांव में डेरा डाले हुए है और लगातार भालू की लोकेशन ट्रेस कर रही है. भालू की मॉनिटरिंग कर उसे सुरक्षित तरीके से वापस जंगल की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं, आसपास के इलाकों में मुनादी कराई जा रही है.

Bear attack in bhandrana village sagar
गांव में कई जगहों पर देखा गया खूंखार भालू (Etv Bharat)

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भालू को खोजने में जुटा वन अमला, कराई जा रही मुनादी

वन विभाग के मुताबिक भालू एक खतरना जीव है, जिसके करीब आना यानी मौत को दाव देना. भंडराना की इस घटना के बाद वन अमला मामले की गंभीरता को देखते हुए भालू को खोज रहा है, जिससे उसे वापस जंगल की ओर खदेड़ा जा सके. वहीं, आसपास के इलाकों में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है.

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