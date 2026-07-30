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रात के अंधेरे में नेशनल हाइवे 44 पर चलते ट्रक में भयानक आग, 2 घंटे 2 किमी लंबा जाम लगा

सागर में धू-धूकर जला पेपर रोल्स से भरा ट्रक, नेशनल हाइवे 44 पर 2 घंटे लगा रहा जाम, हजारों वाहन फंसे रहे.

SAGAR TRUCK CAUGHT FIRE
नेशनल हाइवे 44 पर चलते ट्रक में भयानक आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 10:40 AM IST

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Updated : July 30, 2026 at 11:06 AM IST

3 Min Read
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सागर: नेशनल हाइवे 44 पर देवरी के नजदीक चीमाढाना में एक चलते ट्रक में भीषण आग लग गयी. आग इतनी भयंकर थी कि ट्रक का अगला हिस्सा तेजी से जलने लगा और कुछ ही मिनिटों में जलकर खाक हो गया. घटना बुधवार रात की है. गनीमत ये रही कि ट्रक में पेपर रोल भरे थे, जहां आग नहीं लगी. आगजनी की इस घटना के कारण नेशनल हाइवे पर 2 किमी लंबी वाहनों की कतार लग गयी. दो घंटे हाइवे पर चक्काजाम में हजारों वाहन फंसे रहे.

चलते ट्रक में लगी भीषण आग
देवरी नगर पालिका के फायर ब्रिगेड प्रभारी बबलू प्रजापति ने बताया कि, ''रात करीब 8 बजे सूचना मिली थी कि नेशनल हाइवे 44 पर चीमाढाना के पास एक ट्रक में आग लग गयी है. मौके पर जाकर देखा तो एनएल-01 एजी 9567 ट्रक के अगले हिस्से में आग लगी हुई थी और आग की चपटे तेजी से आसमान की तरफ उठ रही थी.

चलते ट्रक में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते ट्रक का अगला हिस्सा जलकर खाक हो गया. हम लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी थी, तो नेशनल हाइवे से गुजर रहे वाहनों को रूकवाया गया. फिर जाकर नगर पालिका की फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का काम शुरू किया और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया. आग ट्रक के अगले हिस्से में लगी थी और पीछे पेपर रोल भरे हुए थे.''

NATIONAL HIGHWAY 44 TRAFFIC JAM
2 घंटे तक 2 किमी लंबा जाम लगा (ETV Bharat)
NATIONAL HIGHWAY 44 TRUCK FIRE
ड्राइवर की सूझबूझ से टला हादसा (ETV Bharat)

ड्राइवर की सूझबूझ से टला हादसा
देवरी थाना प्रभारी हरिराम मानकर ने बताया कि, ''सूचना मिलते ही हम लोग पुलिस बल के साथ चीमाढाना पहुंच गए थे. हाईवे के दोनों और करीब 2 किलोमीटर तक ट्रक और अन्य वाहनों के जाम को सुचारु कराया. ट्रक चालक की सूझबूझ के कारण बड़ी दुर्घटना टल गयी. ट्रक पेपर रोल लेकर आगरा जा रहा था. तभी ट्रक के ड्राइवर वाले केबिन में वायरिंग जलने से तेजी से आ लग गयी और तेजी से भड़कने लगी.''

ड्राइवर और सहयोगी तुरंत ट्रक से उतरे और सूचना फायर ब्रिगेड एवं पुलिस को दी. नगर पालिका की फायर ब्रिगेड के कर्मचारी बबलू प्रजापति, जमील खान ने तत्परता से पहुंचकर आधे घंटे की कड़ी में मशक्त के बाद आग पर काबू पा लिया, जिसे बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया गया. चलती ट्रक में आग लगने की घटना के बाद नेशनल हाईवे 44 पर दोनों और करीब दो किलोमीटर तक 2 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही.

Last Updated : July 30, 2026 at 11:06 AM IST

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