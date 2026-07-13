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चलती बस में मनचले ने की महिलाओं से छेड़छाड़, युवतियों ने कॉलर पकड़ कर दी धुनाई

सागर के देवरी बस स्टैंड पर युवक ने दो युवतियों से शर्मनाक हरकत की. युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

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चलती बस में मनचले ने की महिलाओं से छेड़छाड़ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 12:49 PM IST

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सागर : बस में सफर के दौरान एक मनचले ने महिला यात्रियों से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें की. मनचले को दो लड़कियों ने पकड़ा और जमकर धुनाई कर दी. मामला सागर के देवरी बस स्टैंड का है. बस में लगे सीसीटीवी में युवक की हरकतें कैद हो गईं. पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. हालांकि छेड़छाड़ की शिकार युवतियों ने लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई.

सीट पर बैठी युवतियों से अश्लील हरकत

मामला सागर के देवरी बस स्टैंड पर 9 जुलाई 2026 का है. 43 मिनट का वीडियो लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया. युवक बस में बैठी दो युवतियों के साथ अश्लील हरकत करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया. वीडियो में दिख रहा है कि बस में युवक चढ़ा और सीट पर बैठी दो युवतियों के पास पहुंचा. युवक सीट के पास ही खड़ा हो गया. इस दौरान सवारियां बस से चढ़-उतर रही थी. सवारियों ने युवक को पीछे जाने बोल दिया. युवक पीछे चला गया और कुछ देर में फिर वापस आकर युवतियों की सीट के पास खड़ा हो गया. इसी दौरान युवक ने लड़कियों से छेड़छाड़ की.

युवक को पकड़कर पिटाई की

युवक की हरकतों से परेशान दोनों लड़कियों ने युवक की हरकत विरोध किया लेकिन वह नहीं माना. इसके बाद दोनों युवतियों ने युवक को पकड़ा और मारपीट शुरू कर दी. पिटते देख युवक तुरंत बस के नीचे उतर गया. घटना के दिन न तो युवतियों ने कहीं शिकायत दर्ज करायी और न ही वीडियो किसी के सामने आया. 3 दिन बाद वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने लगा. इसके बाद देवरी पुलिस हरकत में आयी और युवक की पहचान कर उसे पकड़ा. युवक का नाम नीतीश गौड़ है. उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गयी है.

युवतियों ने पुलिस में नहीं की शिकायत

एसडीओपी अरूण उइके के अनुसार "हमने वीडियो देखकर कार्रवाई की है. पीड़ित युवतियों ने किसी तरह की शिकायत दर्ज नहीं करायी. अभी युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गयी है, वीडियों की जांच की जा रही है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी."

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