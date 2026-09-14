ETV Bharat / state

राजघाट बांध हो सकता है ओवरफ्लो, छू लिया अपना उच्चतम जलस्तर 515.15 मीटर

सागर में लबालब हुआ राजघाट बांध, मानसून की विदाई के वक्त भरा बांध, बारिश होने पर हो जाएगा ओवरफ्लो. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

RAJGHAT DAM OVERFLOW
लबालब हुआ राजघाट बांध (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 5:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर: सिर्फ सागर शहर ही नहीं, बल्कि मकरोनिया नगर पालिका और सागर छावनी में लाखों लोगों की प्यास बुझाने वाले राजघाट बांध ने आखिरकार सागर के लोगों की उम्मीदों को पूरा कर दिया है. अल्पवर्षा के कारण राजघाट जल आवर्धन परियोजना के बांध का जलस्तर काफी नीचे पहुंच गया था और बांध अपने 515 मीटर के जलस्तर पर नहीं पहुंच पा रहा था. लेकिन मानसून की विदाई की बेला में बड़ी अच्छी खबर सागर वालों को मिली है कि राजघाट बांध ने अपना उच्चतम जलस्तर 515.15 मीटर छू लिया है और अगर अभी भी बरसात होती रही, तो राजघाट बांध ओव्हरफ्लो हो सकता है. राजघाट बांध के भर जाने से सागर शहर, मकरोनिया उपनगर और छावनी को सता रही जलसंकट की चिंता अब एक तरह से समाप्त हो गयी है.

कम बारिश के चलते माथे पर आ गयी थी चिंता की लकीरें

दरअसल, जुलाई के महीने में बुंदेलखंड और सागर में अल्पवर्षा के कारण सागर नगरनिगम की सांसे फूलने लगी थी कि कहीं बारिश के हाल ऐसे ही बने रहे, तो राजघाट बांध भर नहीं पाएगा और आगामी समय में सिर्फ सागर शहर नहीं बल्कि मकरोनिया उपनगर और सागर छावनी को जलसंकट का सामना करना पड़ेगा. हालत ये थी कि जुलाई माह पूरा बीत गया था और राजघाट बांध 507 मीटर तक भरा था, जबकि उसकी क्षमता 515.15 मीटर है.

Rajghat Dam overflow
मानसून की विदाई के वक्त भरा बांध (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें:

अब सागरवासियों के लिए खुशखबरी है कि बांध का जलस्तर 515 मीटर तक पहुंच गया है और जिस तरह से पानी आ रहा है, कल सुबह तक क्षमता के अनुसार 515.15 मीटर तक पहुंच जाएगा. जल आवर्धन परियोजना के एसई राहुल रैंकवार ने ईटीवी भारत को बताया कि "राजघाट बांध की क्षमता अनुसार आज सुबह जलस्तर 515 मीटर पहुंच गया था. क्षमता 515.15 सेमी की है और पानी लगातार बढ़ रहा है. सुबह तक अपनी क्षमता के अनुसार राजघाट बांध भर जाएगा.

SAGAR MONSOON RAIN
राजघाट डैम (ETV Bharat)

क्या कहना है महापौर का

महापौर संगीता सुशील तिवारी कहती हैं कि "जिस तरह से जुलाई के महीने में बारिश ना होने के कारण राजघाट बांध के भरने को लेकर तरह तरह की आशंकाएं थीं, वो अब खत्म हो चुकी हैं और मानसून की विदाई की बेला तक राजघाट बांध ने अपने जलस्तर को छू लिया है. नगर निगम काफी चिंतित था कि आगामी साल में किस तरह सागर शहर, छावनी और मकरोनिया नगरपालिका क्षेत्र के लिए जलापूर्ति होगी. लेकिन अगस्त और शुरूआती सितंबर में हुई बारिश के बाद बेबस नदी में भरपूर पानी आया और राजघाट बांध भर गया है. अब हमारी कोशिश होगी कि शहरवासियों को नियमित सप्लाई हो और जल्द से जल्द 24 घंटे पानी मिले."

TAGGED:

RAJGHAT DAM
SAGAR MONSOON RAIN
MADHYA PRADESH
SAGAR MUNICIPAL CORPORATION
RAJGHAT DAM OVERFLOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.