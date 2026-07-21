ETV Bharat / state

बारिश के लिए इंद्रदेव से गुहार, सागर में मंदिरों में जाकर भजन गा रही महिलाएं, जल्द बारिश का दावा

सागर: खुरई क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से बारिश का सिलसिला थम सा गया है. बारिश नहीं होने से किसानों की फसलों पर अब खतरा मंडराने लगा है. बारिश को लेकर अब खुरई के कुमरोल गांव में भजन-कीर्तन के साथ प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो चुका है. पिछले चार दिनों से रोजाना गांव में महिलाएं देवराज इंद्र को मनाने के लिए अलग-अलग मंदिरों में भजन कीर्तन कर रहीं हैं.

इंद्र देवता को मनाने के लिए पूजा-पाठ का दौर शुरू हो चुका है. ग्रामीणों द्वारा जहां देव स्थानों पर पूजा-पाठ कर रहे हैं. वहीं, कुमरोल गांव की महिलाएं पिछले चार दिनों से गांव के अलग-अलग मंदिरों में पहुंचकर भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि भगवान हम किसानों की भी सुन लो. गांव की भग्गो बाई, रामदुलारी सिंह, कुसुम रानी ने बताया कि करीब 15 दिनों से बारिश न होने से सभी लोग परेशान हैं.

सागर में बारिश के लिए आस्था का सहारा (ETV Bharat)

बारिश के लिए आस्था का सहारा

गांव की महिलाओं ने इंद्र देवता को मनाने के लिए चार दिन पहले राधा कृष्ण मंदिर में भजन कीर्तन किया. इसके बाद देवी मंदिर में भजन कीर्तन किया. फिर बीच दरवाजे में बिराजी हरसिद्धि मैया के मंदिर में भजन कीर्तन किया और अब हनुमान मंदिर परिसर में भजन कीर्तन कर भगवान से बारिश करने की प्रार्थना की. महिलाओं ने बताया कि जब तक बारिश नहीं होगी, तब तक रोजाना ऐसे ही हर मंदिर पर पहुंचकर भजन कीर्तन किया जाएगा. ग्रामीणों का मानना है कि इस तरह के आयोजनों से इंद्र देव प्रसन्न हो सकते हैं.

बारिश के लिए मंदिरों में भजन कीर्तन (ETV Bharat)

स्थानीय किसान अभिषेक सिंह ने बताया, "इस समय बारिश नहीं होने के कारण एक तरफ लोग गर्मी से परेशान हैं तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी भारी नुकसान झेल रहे हैं. हम तो यही कहेंगे अब तो रहम करो इंद्र देवता कम से कम अब तो राहत का अमृत बरसा दो."