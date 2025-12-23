ETV Bharat / state

नए साल पर बुंदेलखंड में होगी सौगातों की बौछार, मोहन यादव के रोड शो में उमड़ेगा सैलाब

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 8 जनवरी को सागर के खुरई के दौरे पर रहेंगे. बुंदेलखंड का पहला दौरा, बांटेंगे कई सौगातें

MOHAN YADAV TOUR SAGAR
सीएम मोहन यादव के आगमन की तैयारियों पर चर्चा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 6:15 PM IST

2 Min Read
सागर: पिछले दिनों खजुराहो में कैबिनेट मीटिंग कर बुंदेलखंड पर सौगातों की बरसात करने वाले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नए साल में बुंदेलखंड का दौरा फिर करने जा रहे हैं. आगामी 8 जनवरी को मुख्यमंत्री खुरई विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे. यह जानकारी पूर्व गृहमंत्री और स्थानीय विधायक भूपेन्द्र सिंह ने दी है. उन्होंने बताया कि "मुख्यमंत्री 8 जनवरी को खुरई के दौरे पर रहेंगे और यहां तीन घंटे से ज्यादा वक्त बिताएंगे. इस अवसर पर मुख्यमंत्री के स्वागत में विशाल रैली निकाली जाएगी और सीएम यहां कई कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण करेंगे. मुख्यमंत्री के दौरे के लिए भाजपा संगठन और जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है.

नेहरू स्टेडियम में विशाल जनसभा

पूर्व गृहमंत्री और खुरई विधायक भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि "नए साल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुरई विधानसभा के दौरे पर होंगे. इस दौरे को लेकर संभावित कार्यक्रम तय हो गए हैं. कार्यक्रमों के अनुसार मुख्यमंत्री करीब 3 घंटे खुरई में रहेंगे. इस दौरान उनके स्वागत में विशाल रैली और एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाना है. मुख्यमंत्री के ऐतिहासिक स्वागत की तैयारियां जोरों से चल रही हैं. मोहन यादव भोपाल से हेलीकॉप्टर में बैठकर खुरई में बने हेलीपैड पर उतरेंगे. यहां से लेकर नेहरू स्टेडियम सभा स्थल तक एक विशाल रैली निकाली जाएगी."

हेलीकॉप्टर से खुरई पहुंचेंगे सीएम मोहन यादव (ETV Bharat)

बुंदेली परंपरा से सीएम का होगा स्वागत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आगमन के संबंध में सोमवार को खुरई में पूर्व गृहमंत्री और स्थानीय विधायक भूपेन्द्र सिंह ने बैठक की. वहां उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री 11 बजे खुरई पहुंच जाएंगे और कृषि उपज मंडी के नजदीक मैदान में बने हेलीपैड पर उतरेंगे. यहां से एक विशाल रैली के साथ मुख्यमंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड, महाकाली, झंडा चौक होते हुए सभास्थल पहुंचेंगे. प्रमुख चौराहों और स्थान पर उनका स्वागत बुंदेली परंपरा से किया जाएगा.

तैयारियों में जुटा संगठन

मुख्यमंत्री के आगमन के पहले कार्यक्रम से संबंधित सूचना और स्वागत के फ्लेक्स और स्वागत के लिए दीवार लेखन शुरू करने के निर्देश पूर्व गृहमंत्री ने दिए. उन्होंने कहा कि यहां के जो भी विकास कार्य पूरे होने की स्थिति में है. उनके काम जल्द कराए जाएं, मुख्यमंत्री उनका लोकार्पण करेंगे. वहीं जो कार्य स्वीकृत हो चुके हैं, उनकी सूची और संबंधित सरकारी औपचारिकताएं पूरी कर उनके भूमिपूजन की तैयारियां मुख्यमंत्री के आगमन पर की जाए.

