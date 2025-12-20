ETV Bharat / state

नौरादेही में गूंजेगी अफ्रीकन चीतों की दहाड़, मोहन यादव ने तीसरे घर में प्रवेश की बताई तारीख

वहीं, सरकार द्वारा नौरादेही में चीतों को बसाने के लिए तैयारियों के लिए 5 करोड़ 20 लाख का फंड भी जारी कर दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा तारीख के ऐलान के बाद अब तैयारियां तेज हो गई हैं. पहले चरण का काम मार्च 2026 तक पूरा करना है. वहीं, अगले चरण का काम पूरा करने के लिए मई 2026 तक डेडलाइन तय की गई है.

सागर: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछले दिनों खजुराहो प्रवास के दौरान अफ्रीकन चीतों के तीसरे घर वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व में चीतों के पहुंचने की तारीख तय कर दी है. मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि नौरादेही में जुलाई माह में चीते पहुंचेंगे. हालांकि, यह फैसला अप्रैल 2025 में भारतीय वन्यजीव संस्थान और चीता प्रोजेक्ट के अधिकारियों के दौरे के बाद लिया गया था. इस दौरे में अधिकारियों ने नौरादेही टाइगर रिजर्व को चीतों के तीसरे घर के रूप में तैयार करने के निर्देश दिए गए थे.

पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक विश्व पर्यटन स्थल खजुराहो में हुई थी. ये कैबिनेट बैठक बुंदेलखंड को केंद्र में रखकर हुई थी. इस कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर मुहर लगाई गई थी. इसी बैठक में यह तय हुआ था कि अफ्रीकन चीतों के तीसरे घर नौरादेही टाइगर रिजर्व में जुलाई 2026 में चीते पहुंचेंगे.

चीता प्रोजेक्ट के अधिकारी और भारतीय वन्यजीव संस्थानों के विशेषज्ञों ने अप्रैल 2025 माह के अंत में नौरादेही टाइगर रिजर्व का दौरा किया था. इस दौरान चीतों को बसाने के लिए किए जाने वाले सारे जरूरी काम के बारे में नौरादेही टाइगर रिजर्व प्रबंधन को निर्देश दिए थे. जिनके आधार पर प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा गया था.

नौरादेही में धमाचौकड़ी मचाना चीता (Kuno Tiger Reserve)

राज्य सरकार ने जारी की पहली किस्त

नौरादेही टाइगर रिजर्व में चीता बसाने के लिए जरूरी कामों के लिए टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा प्रस्ताव भेजे जाने के बाद राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों के लिए 5 करोड़ 20 लाख की पहली किश्त जारी कर दी है. इसके तहत यहां पर सॉफ्ट रिलीज बोमा, 4 क्वारंटाइन बोमा, 20 किमी लंबी फेंसिंग के अलावा अगले चरण में तालाब और घास के मैदान विकसित किए जाएंगे. पहले चरण में होने वाले निर्माण कार्यों के लिए टेंडर हो गए हैं और एजेंसी तय हो गई है.

पहले चरण के निर्माण कार्य

राज्य सरकार द्वारा जारी 5 करोड़ 20 लाख की पहली किश्त में जो कार्य होना है, उनको पूरा करने का लक्ष्य मार्च 2026 रखा गया है.

सॉफ्ट रिलीज बोमा- 100-100 हेक्टेयर में 4 एसआर बोमा बनेंगे.

क्वारंटाइन बोमा - 50-50 हेक्टेयर में 4 क्वारेंटाइन बोमा बनेंगे.

फेंसिंग - करीब 20 किमी फेंसिंग का काम भी शुरू हो गया है.

मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद नई डेडलाइन

नौरादेही टाइगर रिजर्व प्रबंधन के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. ए ए अंसारी ने बताया, "मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव में खजुराहो में, नौरादेही में चीतों के पहुंचने की घोषणा की है. जुलाई माह में 3 से 4 चीते नौरादेही आएंगे. इसकी तैयारियों के मद्देनजर वन मुख्यालय भोपाल और कूनो से चीता प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने दौरा करके तैयारियों को लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं.

नौरादोही बना चीतों का तीसरा ठिकाना (Kuno Tiger Reserve)

हालांकि, हमने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है और आगामी मार्च 2026 तक प्रमुख काम पूरे हो जाएंगे. इसके अलावा जो जल स्रोत विकसित करने का काम है, गर्मी के सीजन में ये काम शुरू होगा और मई 2026 तक काम पूरा कर लिया जाएगा. ताकि बारिश होने पर जल स्त्रोत में पानी आ जाए, जहां तक घास के मैदान विकसित करने की बात है, तो जैसे-जैसे विस्थापन होता जा रहा है. वहां वहां घास के मैदान विकसित किए जाएंगे. घास के मैदान विकसित करने का काम बारिश में होगा. वैसे पहले से ही हमारे यहां काफी बड़े-बड़े घास के मैदान हैं."