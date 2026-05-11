ETV Bharat / state

मंत्री वीरेंद्र खटीक के बेटे की शादी में लगा दिग्गजों का जमावड़ा, मोहन यादव सहित पहुंचे कई नेता

वीरेंद्र खटीक के बेटे की शादी में आशीर्वाद देने पहुंचे मोहन यादव ( ETV Bharat )

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार सुबह कूनो में चीतों को छोड़ने के बाद हैलीकॉप्टर से सीधे सागर के लिए रवाना हुए और सागर में मंगलगिरी में बने हैलीपेड पर पहुंचे. मुख्यमंत्री के अल्प प्रवास के दौरान सागर आगमन पर हेलीपेड पर गरिमामय स्वागत हुआ, जहां जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया.

सागर: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार को कूनो से सीधे सागर पहुंचे और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र खटीक के बेटे केसरी नंदन और पुत्रवधू प्रेरणा के परिणय सूत्र में बंधने पर उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं. उन्होंने नव दम्पत्ति को उनके सुखद दाम्पत्य जीवन और उनके उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद दिया. इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे.

वीरेंद्र खटीक के बेटे की शादी की शुभकाना देने पहुंचे मोहन यादव (ETV Bharat)

हैलीपेड से मुख्यमंत्री सागर के निजी होटल में आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में पहुंचे. जहां उन्होंने नव-दंपति को शुभकामनाएं दी. इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक और उनके परिवार से मुलाकात की. उन्होंने नव-विवाहित जोड़े को आशीर्वाद देते हुए कहा कि "विवाह 2 आत्माओं का पवित्र मिलन है. ईश्वर आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे."

टीकमगढ़ संसदीय सीट से सांसद वीरेंद्र खटीक सागर के मूलनिवासी हैं. सागर सीट 2008 तक अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित थी. 1996 से 2009 तक वीरेंद्र खटीक सागर से सांसद रहे हैं. 2008 के परिसीमन के बाद सागर संसदीय सीट अनारक्षित हो गई और टीकमगढ़ अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के कारण वीरेंद्र खटीक टीकमगढ़ पहुंच गए.

जनप्रतिनिधियों ने पुष्पगुच्छ भेंट मुख्यमंत्री का किया अभिनंदन (ETV Bharat)

बीजेपी नेताओं का जमावड़ा

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित अन्य गणमान्य नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से भी आत्मीय चर्चा की. इस अवसर पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, नवकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री राकेश शुक्ला, विधायक एवं पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, विधायक शैलेंद्र जैन, प्रदीप लारिया, भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी, कलेक्टर प्रतिभा पाल, आईजी मिथिलेश शुक्ला सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और परिजन मौजूद थे.