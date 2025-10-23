ETV Bharat / state

देश के बड़े हाइवे पर 5 घंटे जाम, 10 किमी तक वाहनों की कतारें, लड़की की मौत का मामला

सागर में नेशनल हाईवे 44 पर लगा 10 किलोमीटर लंबा जाम. 5 घंटे जाम में फंसे रहे वाहन. लड़की की मौत पर परिजन का चक्काजाम.

NH 44 jammed for 5 hours
नेशनल हाईवे 44 पर लगा 10 किलोमीटर लंबा जाम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 10:39 AM IST

Updated : October 23, 2025 at 10:56 AM IST

सागर: सागर जिले के मालथौन थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की मौत के मामले में बवाल मच गया. गुस्साए परिजन द्वारा बरोदिया कलां में नेशनल हाईवे 44 पर पांच घंटे तक चक्काजाम किया गया. जिसकी वजह से हाईवे पर दोनों तरफ 10-10 किलोमीटर का लंबा जाम लगा रहा. सैकड़ों की संख्या में ट्रक, डंपर, कंटेनर सहित अन्य वाहन ट्रैफिक में फंसे रहे.

मकान पर बुलडोजर चलाने सहित अन्य मांग पर अड़े परिजन
बरोदिया कलां में एक 16 साल की लड़की ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी. पुलिस ने अपनी कार्रवाई करने के बाद पोस्टमार्टम कराया और डेड बॉडी को परिजन के सुपुर्द कर दिया था, ताकि वह उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार कर सकें, लेकिन परिजन ने नेशनल हाईवे 44 पर चक्काजाम कर दिया. इनका आरोप है कि बरोदिया कलां का एक नाबालिग लड़का, उनकी लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था. लड़की कोचिंग जाने का कहकर घर से निकली थी और फिर उस लड़के साथ परिजन ने देख लिया था.

सागर में नेशनल हाईवे 44 पर लगा 10 किलोमीटर लंबा जाम. (ETV Bharat)

लड़के को गिरफ्तार करने, घर पर बुलडोजर चलाने की मांग
आरोप है कि लड़का लड़की को तंग करता था, इसी तनाव के चलते उसने आत्महत्या कर ली थी. आत्महत्या के लिए लड़के को दोषी बताते हुए परिजन ने हाईवे जाम कर दिया. वह नाबालिग लड़के को गिरफ्तार करने, उसके मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे थे. हाइवे पर शव रखकर प्रदर्शन किया जा रहा था. पुलिस द्वारा तरह-तरह से समझाइश भी दी जा रही थी और आश्वासन भी दिया गया. लेकिन परिजन ऑन द स्पॉट कार्रवाई चाहते थे.

पांच घंटे तक लगा रहा जाम
परिजन के हंगामे के चलते बुधवार दोपहर 2 बजे से शाम करीब 7 बजे तक चक्काजाम लगा रहा. बंडा एसडीओपी, मालथौन थाना प्रभारी अशोक यादव, बरोदिया कलां चौकी प्रभारी धनेंद्र यादव के अलावा बांदरी, खुरई शहर, खुरई देहात थाना का भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा. काफी मशक्कत ओर समझाइश के बाद परिजन माने और चक्काजाम समाप्त किया.

family road block after girl death
लड़की की मौत पर परिजन ने किया चक्काजाम (ETV Bharat)

हाइवे पर दोनों ओर वाहनों की लगी कतार
चक्काजाम की सूचना लगते ही आसपास के थानों का भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया था. नेशनल हाईवे 44 पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. करीब पांच घंटे से जाम लगने से वाहन चालक भी परेशान हो रहे हैं. हाइवे के दोनों ओर करीब 10-10 किमी का जाम लगा रहा. ट्रक ड्राइवर एस दीपक ने बताया कि, ''वह बेंगलुरु से दिल्ली सामान लेकर जा रहा था. हाइवे पर वह करीब चार घंटे से जाम में फंसा रहा. इस दौरान काफी परेशान होना पड़ा. यहां पानी और खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी.''

BINA Family blocked NH 44
10 किमी तक वाहनों की कतारें (ETV Bharat)

जांच में जो दोषी पाया जाएगा उस पर होगी कार्रवाई
मामले में मालथौन थाना प्रभारी अशोक यादव ने बताया कि, ''इसमें हम लोगों ने मर्ग कायम कर लिया है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी.''

