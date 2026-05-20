साइलो बैग में 100 क्विटंल गेहूं खराब, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दिए कार्रवाई के निर्देश
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक, गेहूं खराब होने पर कार्रवाई के निर्देश, किसानों की सुविधाओं पर जोर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 5:30 PM IST
सागर: खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने खाद्य, मंडी, कृषि एवं उपार्जन की समीक्षा बैठक कलेक्टर सभागार में मंगलवार को ली. इस बैठक में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मिल रही शिकायतों को लेकर नाराजगी जतायी और साफ तौर पर कहा कि अगर संबंधित विभागों के अधिकारियों को लेकर किसानों की शिकायत आती है, तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं उन्होंने कहा कि एमएसपी पर खरीदी के दौरान माल जमा होते ही तत्काल स्वीकृति पत्र जारी करें, ताकि जल्द भुगतान हो सके. जिनके स्लाॅट बुक हो चुके हैं और तुलाई हो चुकी है, उनकी समयावधि बढ़ाने के निर्देश मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दिए.
किसानों की शिकायत पर होगी कार्रवाई
मंत्री गोविंद सिह राजपूत ने बैठक में सख्ती दिखाते हुए निर्देश दिए कि किसानों से किसी भी अधिकारी की लापरवाही की शिकायत आने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. खरीदी कार्य में किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए. परिवहन व्यवस्था को लेकर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत काफी नाराज नजर आए. साफ तौर पर उन्होंने कहा कि परिवहन व्यवस्था में लापरवाही करने वाले ट्रांसपोर्टरों या देरी करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा.
जिन किसानों के पहले स्लॉट बुक हो चुके हैं व तुलाई हो चुकी है, उनकी समयावधि बढ़ाई जाएगी. साथ ही वेयरहाउस में किसानों का गेहूं जमा होते ही तत्काल स्वीकृति पत्रक जारी किया जाए, ताकि किसानों को भुगतान में देरी ना हो. कलेक्टर को वेयरहाउस मैनेजर पर माल जमा न करने की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
एक हजार क्विटंल गेहूं खराब होने पर नाराज
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने केसली के पटना में साइलो बैग में एक हजार क्विंटल खराब गेहूं के मामले में कार्रवाई के निर्देश देते हुए बारदाना ठेकेदार की लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की. साथ ही कहा कि ठेकेदार का कार्य समिति तक बारदाना पहुंचाना था, लेकिन उसने एक ही स्थान पर बारदाना रख दिया. जिसके कारण गेहूं खराब हो गया. उन्होंने अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि उपार्जन कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यदि किसानों को परेशानी हुई, तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी. किसानों की सुविधा और समय पर भुगतान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
किसानों को मिलें मूलभूत सुविधाएं
बैठक के दौरान मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि "सभी उपार्जन केंद्रों पर कम से कम 6 तौल कांटा होना चाहिए. सभी उपार्जन केंद्रों पर किसानों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. जिसमें प्रमुख रूप से पेयजल एवं धूप से बचने के लिए छाया की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं. उन्होंने निर्देश दिए कि सभी उपार्जन केंद्रों पर बारदाने की उपलब्धता हमेशा सुनिश्चित रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए.
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सागर जिले के ये हैं आंकड़े
बैठक के दौरान मंत्री के समक्ष जानकारी दी गयी कि जिले में कुल 173 उपार्जन केंद्रों पर 19 मई 26 तक 45 हजार 210 किसानों से 3 लाख, 14 हजार 557 मीट्रिक टन उपज का उपार्जन किया जा चुका है. जिले में कुल 77 हजार 337 किसानों ने पंजीयन कराया था, जिनमें से 55,935 किसानों द्वारा स्लॉट बुकिंग कराई गई. अब तक 2 लाख 41 हजार 159 मीट्रिक टन उपज का परिवहन किया जा चुका है. वर्तमान में 965 गठान बारदाना उपलब्ध है और अब तक 27 हजार 197 किसानों को 395.2 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है.