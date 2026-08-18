मैकेनिक मुकेश का मां के प्रति प्रेम, सावन में 21 साल से मुफ्त बांट रहे राधा कृष्ण के झूले
सागर के मैकेनिक मुकेश प्रजापति का गजब समर्पण, मां के प्रेम और भगवान में श्रद्धा को लेकर 21 साल से बांट रहे निशुल्क राधा-कृष्ण के झूले. दे रही बेटी बचाओ का संदेश. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 3:48 PM IST
सागर: शहर के संत रविदास वार्ड में रहने वाले प्रजापति परिवार को मोहल्ले वाले अनोखा प्रजापति परिवार कहते हैं. यहां रहने वाले मुकेश प्रजापति पिछले 21 साल से एक अनोखा संकल्प जो लिए हुए हैं. मुकेश प्रजापति मां के प्रति प्रेम, ईश्वर में आस्था और बेटी बचाओ के संदेश के साथ सावन के महीने में पिछले 21 साल से खुद राधा कृष्ण के झूले लोगों को निशुल्क बांट रहे हैं. उनके संकल्प को पूरा करने के लिए परिवार भरपूर साथ देता है और पूरा परिवार साल भर रोजाना एक घंटे तक झूले बनाने का काम करता है. पेशे से टूव्हीलर मैकेनिक मुकेश का ये संकल्प सबको प्रेरणा देता है.
पेशे से मैकेनिक है मुकेश प्रजापति
जहां तक मुकेश प्रजापति की बात करें, तो वो मुख्य तौर पर मैकेनिक का काम करते हैं. उनकी टूव्हीलर रिपेयरिंग की दुकान है और दुकान के साथ-साथ रोज वो झूले बनाने का काम करते हैं. मुकेश प्रजापति बताते हैं कि "उनकी मां गणेशीबाई की उम्र करीब 86 साल हो गयी है. उनका जन्मदिन तिल गणेश चतुर्थी के दिन हुआ था. जो आमतौर पर जनवरी के महीने में पड़ती है, तब वो उनकी मां को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वालों की सूची बनाते हैं और सावन के महीने में उन्हें अपनी और से राधा कृष्ण के मंदिर और पोशाक उपहार स्वरूप देते हैं. इसके साथ वो सावन के मंदिर में बाकायदा एक दिन स्टाॅल लगाकर उनके पास आने वाले लोगों को मुफ्त झूले और पोशाक वितरित करते हैं."
मां का जन्मदिन और बेटी बचाओ का संदेश
मुकेश प्रजापति पिछले 21 साल से अपने संकल्प को बखूबी निभाते आ रहे हैं. उनका कहना है कि इस पहल के पीछे मां के प्रति प्रेम और भगवान राधा कृष्ण के प्रति उनकी आस्था और विश्वास है. इसके साथ ही वो बेटी बचाओ का संदेश देते हैं. मुकेश का कहना है कि "मेरी मां कहती है कि बेटियां नहीं रहेगी, तो बहू कहां से आएगी, वो बेटियों को काफी प्यार और सम्मान देती है. इसलिए इस तरह से हम बेटी बचाने का संदेश भी देते हैं."
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21 सालों से चला आ रहा ये सिलसिला अब परंपरा का रूप ले चुका है और उनकी मां के जन्मदिन पर ही इतने लोग उन्हे शुभकामनाएं देने पहुंचते हैं कि मुकेश और उनका परिवार साल भर झूले बनाता है. अपनी दुकान की व्यस्तता से एक घंटे का समय निकालकर मुकेश रोज झूला बनाने का काम करते हैं और उनके घर की महिलाएं भगवान की पोशाक बनाती है. मुकेश की मां गनेशी बाई अपने बेटे की पहल से बेहद खुश हैं. वह कहती हैं कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है. उनके जन्मदिन पर बेटा खुद भगवान के झूले बनाकर लोगों को भेंट करता है, यह देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है.