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सागर महापौर सहित MIC सदस्यों ने आयुक्त के खिलाफ फिर खोला मोर्चा, अब आरपार की लड़ाई

महापौर और एमआईसी सदस्यों ने संभागायुक्त से की शिकायत ( ETV BHARAT )

सागर : महापौर और एमआईसी सदस्य काफी दिनों से नगर निगम आयुक्त से खफा हैं. महापौर सहित पार्षदों ने सागर संभागायुक्त दिलीप कुमार से नगर निगम आयुक्त की शिकायत है. नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री पर आरोप है "एमआईसी के जनहितैषी फैसलों को लंबित रखते हैं और समय पर उनका पालन नहीं करते." इसके अलावा आयुक्त पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए शासन स्तर पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है.