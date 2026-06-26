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दूल्हे के साथ बड़ा धोखा, हल्दी मेहंदी की रस्म के बाद शादी के दिन गायब दुल्हन

सागर में पूरी तैयारी के बाद शादी के दिन नहीं पहुंची दुल्हन, महिला एंजेट के कारनामे ने दूल्हे के अरमानो पर फेर दिया पानी.

Sagar bride not arrives on wedding
शादी के दिन नहीं पहुंची दुल्हन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 5:49 PM IST

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सागर: कुंवारों को शादी के नाम पर ठगने के कई तरह के मामले सामने आने लगे हैं. एक तरफ जहां लुटेरी दुल्हनें शादी रचाकर गहने और पैसों की चपत लगाकर फरार हो जाती हैं, तो वहीं अब एक ऐसा गिरोह सक्रिय है, जो महिला एंजेट के जरिए रिश्ते तय करवाता है. लड़कियों की फोटो दिखाकर रिश्ता तय करा देता है. शादी की तारीख पर पहुंचने का वादा करता है और फिर शादी के दिन लड़की पहुंचती ही नहीं है.

कोतवाली सागर में आए ऐसे ही एक मामले में इंदौर की एक महिला एंजेट ने कुछ ऐसा ही कारनामा किया. जिसके बाद पीड़ित लड़के ने एफआईआर दर्ज करायी है. जिसमें कहा गया है कि "एक महिला एजेंट ने इंदौर के एक आश्रम की युवती से रिश्ता तय कराया. शादी के कार्ड छपने और हल्दी-मेहंदी की रस्मों के बाद युवती ने विवाह से इनकार कर दिया."

शादी के नाम पर परिजनों को घुमाते रही महिला एजेंट (ETV Bharat)

फोटो दिखाकर शादी कराने का दिया भरोसा

नरेश वाल्मीकि नाम के पीड़ित युवक ने कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज करायी है कि "केंट इलाके की एक महिला एजेंट ने उसे एक प्रियंका नाम की युवती की फोटो दिखाकर शादी कराने का भरोसा दिलाया. हम लोग भी तैयार हो गए और रिश्ता तय होने के बाद युवती का नाम पूजा बताया गया. संबंधित महिला एजेंट ने शादी के नाम पर 10 हजार रुपए जमा कराए और भरोसा दिलाया कि युवती को शादी के दिन छतरपुर से सागर लाया जाएगा.

Sagar wedding Fraud
पूरी तैयारी के बाद शादी के दिन नहीं पहुंची दुल्हन (ETV Bharat)

इस भरोसे पर परिवार ने शादी का कार्ड छपवा दिया और तैयारियां शुरू कर दी. फिर शादी के कुछ दिन पहले एजेंट ने बताया कि युवती शादी के लिए तैयार नहीं है और दूसरी लड़की से शादी कराने की बात कही है. लड़की दिखाने के नाम पर रीवा, जबलपुर और कई जगह हमारे परिजनों को घुमाया गया. फिर जबलपुर में कथित लड़की पक्ष ने शादी के बदले 1 लाख 20 हजार रुपए की मांग की, जो बाद में 65 हजार रुपए तक आ गई, लेकिन बात नहीं बन सकी. इस बीच तय तारीख निकल गई और शादी के बाद रिसेप्शन भी रद्द करना पड़ा."

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हल्दी और मेहंदी रस्म के बाद शादी के दिन नहीं पहुंची लड़की (ETV Bharat)

महिला एजेंट का खुलासा

इस मामले में पीड़ित पक्ष महिला एंजेट को खुद पकड़कर थाने लेकर पहुंचा. महिला एंजेट ने बताया कि "उसकी बातचीत इंदौर के एक आश्रम से जुड़ी जसप्रीत नामक महिला से होती थी, जो टोल फ्री नंबर के माध्यम से संपर्क करती थी और भुगतान के लिए क्यूआर कोड भेजती थी. भुगतान होने पर शादी संबंधी रसीद जारी की जाती थी." एजेंट का कहना है कि "आश्रम के माध्यम से अनाथ लड़कियों के विवाह कराए जाते हैं." उसने यह भी दावा किया कि युवती के मना करने के बाद उसने लड़के पक्ष को कार्ड नहीं छपवाने की सलाह दी थी.

Sagar No bride at wedding
शादी के नाम पर ठगी (ETV Bharat)

कोतवाली थाना प्रभारी मनीष सिंघल ने बताया कि "पीड़ित परिवार की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है. महिला एजेंट, टोल फ्री नंबर, क्यूआर कोड और कथित आश्रम से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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