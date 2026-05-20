सागर में आम से भरे ट्रक में लगी आग, आम लूटने वालों की जमा हो गई भीड़
सागर में नेशनल हाईवे पर आम से भरे चलते ट्रक में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत कर आग पर पाया काबू.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 7:40 PM IST
सागर: मालथौन से निकले नेशनल हाईवे-44 पर थाने के पास एक आम से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई. जिससे ट्रक पर लदा आम जलकर खाक हो गया. घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर मालथौन पुलिस थाने से फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया. वहीं, आग बुझते ही आम लूटने वालों की भीड़ जमा हो गई. फिलहाल आग लगने की वजह सामने नहीं आई है. प्रथम दृष्टया शॉर्ट-सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है.
तिरुपति से दिल्ली जा रहा था ट्रक
ट्रक ड्राइवर इरशाद खान ने बताया कि "वह तिरुपति से आम भरकर दिल्ली जा रहा था. इसी बीच नेशनल हाईवे-44 पर स्थित मालथौन थाने के पास ट्रक से अचानक धुआं निकलने लगा. जिसके बाद ड्राइवर ने ट्रक को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया. देखते ही देखते आग फैल गई और बीच सड़क पर धू-धू कर ट्रक जलने लगा. इसकी सूचना मिलते ही मालथौन और बरोदिया कलां नगर परिषद की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची.
कड़ी मशक्कत कर आग पर पाया काबू
दमकल कर्मियों की मदद से आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया. आग की चपेट में आने से आम राख हो गए. ट्रक ड्राइवर ने बताया कि आग की लपटों को देखकर ट्रक साइड में खड़ा कर दिया था. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. जिसके बाद ट्रक को मौके पर जलता छोड़कर दूर हट गया. वहीं, प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है.
1 घंटे बाद पहुंचे टोल प्लाजा के कर्मचारी
इस घटना को लेकर नेशनल हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है. कहा जा रहा है कि महज 1 किलोमीटर दूरी पर टोल प्लाजा है. लेकिन घटना की सूचना के बाद भी कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा. करीब 1 घंटे बाद टोल प्लाजा के कर्मचारी जेसीबी मशीन लेकर पहुंचा. जिसके बाद आम के कैरेट को ट्रक से उतार अलग किया गया.
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खुरई एसडीओपी प्रवीण अष्ठाना ने बताया कि "आम से भरे ट्रक में आग लगने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था. समय रहते आग पर काबू पा लिया गया. आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है."