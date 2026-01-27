ETV Bharat / state

गर्मी के सीजन में नहीं मिलेगा आम का स्वाद! पत्तियों में धब्बे और बौर पर कीटों का हमला

सागर में आम के पेड़ों पर कीटों का प्रकोप, पत्तियों में लग रहा धब्बा रोग तो बौर पर रस चूसक कीटों ने बोला हमला.

SAGAR MANGO TREES DISEASE
पत्तियों में धब्बे और बौर पर कीटों का हमला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 5:48 PM IST

सागर: गर्मी का सीजन आते ही भले ही तेज धूप के साथ लू के थपेड़े सहने पड़ते हैं लेकिन इस सीजन में फलों का राजा आम गर्मी से राहत दिलाने के साथ-साथ ठंडक का भी एहसास कराता है. आगामी गर्मी के सीजन में आम का स्वाद बेस्वाद हो सकता है क्योंकि आम में बौर आने के वक्त रोग और कीट का हमला हो गया है.

हालांकि किसान कृषि वैज्ञानिकों से सलाह लेकर अपने आम के पेड़ से अच्छी फसल हासिल करने के लिए कुछ उपचार कर सकते हैं, जो रोग और कीट से होने वाले नुकसान से बचा सकता है. फिलहाल की स्थिति में जिस तरह से आम की पत्तियों में धब्बा रोग लग रहा है और आम में आ रही बौर में कीटों का प्रकोप हो रहा है. उससे लग रहा है कि आगामी गर्मी के सीजन में आम या तो काफी महंगा होगा या फिर बेस्वाद हो जाएगा.

पत्तियों में लगा धब्बा रोग

आम के पेड़ में बौर आने का यही वक्त होता है और ऐसे समय में आम के पेड़ की पत्तियों को स्वस्थ रखना जरूरी है लेकिन इस साल देखने में मिल रहा है कि आम की पत्तियों में तेजी से धब्बा रोग लग रहा है. पत्तियों मे धब्बे आने के कारण उनका रंग बदल रहा है. पत्तियां हरे रंग से भूरे या कत्थई रंग की हो रही हैं. इस रोग के कारण पूरी पत्तियों का रंग बदल जाता है और रंग बदलने के कारण पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाती हैं. इससे पेड़ में बौर आने में और फल पकने में दिक्कत होती है.

MANGO LEAF SPOT DISEASE
पत्तियों में लगा धब्बा रोग (ETV Bharat)

कृषि विज्ञान केंद्र सागर के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. के एस यादव बताते हैं कि "इसे आम भाषा में धब्बा रोग कहते हैं. इस बीमारी से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि पेड़ों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है और जब पेड़ों को भोजन नहीं मिलेगा, तो पेड़ों में फलन नहीं होता है."

बौर आते ही कीट का प्रकोप

आम के पेड़ के साथ जो दूसरी बड़ी समस्या खड़ी हुई है, वह सीधे तौर पर आम में होने वाले फलन के लिए प्रभावित कर रही है. आम के पेड़ में बौर की शुरुआत होते ही रस चूसक कीट ने हमला बोल दिया है. इससे आम के बौर नष्ट हो रहे हैं और जो सीधे तौर पर आम में होने वाले फलन के लिए प्रभावित करते हैं. जब बौर आने के वक्त रस चूसक कीट का प्रकोप बढ़ जाता है तो वह बौर का रस चूस लेता है और फिर वह फल में नहीं बदल पाता है.

INSECT ON MANGO BLOSSOM
बौर आते ही कीट का प्रकोप (ETV Bharat)

कृषि वैज्ञानिक की सलाह

कृषि वैज्ञानिक डॉ. के एस यादव कहते हैं कि "आम के पेड़ में बौर आने के वक्त उपजी इन दोनों स्थितियों से बचने के लिए नीम के तेल का 5-5 का घोल बनाकर छिड़काव करने की जरूरत है. जिससे रस चूसक कीट नष्ट हो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा बौर आएंगे. फिर किसान इसमें खाद उर्वरक देकर सिंचाई कर सकते हैं, जिससे अच्छा फलन होगा."

