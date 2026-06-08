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सागर में नशे की तस्करी के नेटवर्क पर प्रहार, 16.45 ग्राम ड्रग्स के साथ युवक और युवती गिरफ्तार

सागर में एमडी ड्रग्स बेचने की फिराक में पकड़ा गया युवक, नेटवर्क के तार जोड़ने में जुटी पुलिस, सप्लाई चेन का हो सकता है खुलासा.

Sagar Drug supplier arrested
एमडी ड्रग्स बेचने की फिराक में पकड़ा गया युवक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 1:22 PM IST

2 Min Read
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सागर: पुलिस नशे के कारोबार से जुड़े तस्करों के खिलाफ लगातार मुहिम चलाकर प्रभावी कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में शहर की मोतीनगर पुलिस ने एक युवक और युवती को एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है. इस गिरफ्तारी के बाद नशे के कारोबार के बड़े गिरोह के तार खुलते नजर आ रहे हैं. पुलिस को मिली सफलता के बाद एसपी ने कहा है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले मादक पदार्थ तस्करों एवं उनके नेटवर्क के विरुद्ध आगे भी प्रभावी अभियान जारी रहेगा.

एमडी ड्रग्स बेचने की फिराक में पकड़ा गया युवक

सीएसपी ललित कश्यप ने बताया, "एसपी के निर्देश पर जिले भर में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में 5 जून 2026 को मोतीनगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक भोपाल रोड बस स्टैंड के पास एमडी ड्रग्स की बिक्री करने के फिराक में खड़ा है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए मोतीनगर थाना की पुलिस टीम ने घेराबंदी कर संदिग्ध युवक को पकड़ा. जिसने पूछताछ में अपना नाम सौरभ पांडेय बताया और वह तिरूपतिपुरम, थाना गोपालगंज का रहने वाला बताया."

एमडी ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क पर कड़ी प्रहार (ETV Bharat)

आरोपी के पास से ड्रग्स किया गया बरामद

सौरभ पांडेय की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 13.61 ग्राम अवैध एमडी ड्रग्स (मेफेड्रोन) बरामद की गई. आरोपी सौरभ पाण्डेय के खिलाफ थाना मोतीनगर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में आरोपी से मादक पदार्थ के स्रोत की जानकारी मिली. जिसके बाद आरोपी के बताए गए तथ्यों के आधार पर शैलजा सोनी को प्रकरण में आरोपी बनाया गया. पुलिस की कार्रवाई में शैलजा के कब्जे से भी 2.84 ग्राम अवैध एमडी ड्रग्स बरामद कर गिरफ्तार किया गया है."

नेटवर्क के तार जोड़ने में जुटी पुलिस

प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में अन्य व्यक्तियों की भी मिलीभगत है. इस मामले में जिस युवती को हिरासत में लिया गया है, उसके भाई मनु सोनी को भी आरोपी बनाया गया है. मनु सोनी पिछले दिनों हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड के मामले में फरार है. जिसकी तलाश में पुलिस की विशेष टीम लगी हुई है. पुलिस मादक पदार्थ के स्रोत, सप्लाई चैन, खरीद-बिक्री में शामिल लोग और अवैध कारोबार से जुड़े नेटवर्क की गहन जांच कर रही है.

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