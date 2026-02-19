फर्जी DSP बनकर नौकरी लगवाने का दे रहा था झांसा, शाहगढ़ पुलिस ने पकड़कर निकाली हैकड़ी
शाहगढ़ पुलिस ने खुद को अधिकारी बताकर फर्जीवाड़ा करने वाले 3 आरोपियों को पकड़ा, युवक से नौकरी दिलाने के नाम पर मांगे थे पैसे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 19, 2026 at 1:11 PM IST
सागर: शाहगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक अपने आप को जबलपुर में डीएसपी के रूप में पदस्थ होने की बात कहकर होमगार्ड में नौकरी दिलाने की बात करता है. 18 फरवरी को फर्जी डीएसपी अपने 2 साथियों के साथ फरियादी से पैसे लेने शाहगढ़ पहुंचा था. तभी पुलिस ने दबिश देकर तीनों को पकड़ लिया. खबर है कि तीनों के खिलाफ ग्वालियर क्राइम ब्रांच में भी मामला दर्ज है.
क्या है मामला
शाहगढ़ पुलिस थाने में फरियादी ने बुधवार को सूचना दी थी कि शिवम चतुर्वेदी उसका परिचित है, जो खुद को जबलपुर में पदस्थ डीएसपी बताता है. उसने होमगार्ड में नौकरी लगवाने का प्रलोभन दिया था. 18 फरवरी को नौकरी दिलाने के एवज में 1 लाख रुपए लेने के लिए शाहगढ़ पहुंचा था. फर्जी डीएसपी शिवम चतुर्वेदी अपने 2 साथियों के साथ शाहगढ़ पहुंचा था, जो पुलिस वर्दी में थे. एक बिना नंबर की नई बोलेरो लिए था. शाहगढ़ में 'चायगढ़ कैफे' पर इनकी मुलाकात तय हुई थी.
मुलाकात के दौरान फरियादी को तीनों के फर्जी होने का शक हुआ, जिसके बाद उसने तुरंत थाना शाहगढ़ पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और तीनों संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. जांच में पाया कि वे वास्तविक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि सुनियोजित तरीके से लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे थे.
ग्वालियर में भी दर्ज है मामला
थाना प्रभारी संदीप खरे ने बताया कि "सूचना मिली थी कि 3 लोग फर्जी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी बनकर होमगार्ड में नौकरी दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन पर फर्जी होने का शक है. पुलिस ने मौके पर जाकर देखा, तो शिवम चतुर्वेदी फर्जी डीएसपी, राजकुमार ठाकुर और सतीश सिंह ठाकुर फर्जी आरक्षक, निवासी बरही, जबलपुर बनकर होमगार्ड में नौकरी दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपए लेने आए थे.
तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल किया है. तीनों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है. इनके खिलाफ ग्वालियर क्राइम ब्रांच में इसी तरह का मामला दर्ज है. इनसे बिना नंबर की नई बोलेरो भी जब्त की है. जिसकी जांच की जा रही है."