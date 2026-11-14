मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ विधायक भारी गुस्से में, निशाने पर वन विभाग, सरकार के तार हिला दिए
बीजेपी के कद्दावर नेता गोपाल भार्गव ने वन विभाग के प्रमुख सचिव को फोन कर अधिकारियों की शिकायत की. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 12:51 PM IST
सागर : विधानसभा के लगातार 9 बार चुनाव जीतने वाले विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने वनविभाग के कामकाज पर खासी नाराजगी जताई है. उन्होंने गुस्सा जताते हुए वनविभाग के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए हैं. सोशल मीडिया पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखने के साथ ही गोपाल भार्गव ने प्रमुख सचिव वन राघवेन्द्र सिंह को फोन लगाकर वनविभाग की कार्यप्रणाली का विरोध किया.
फेसबुक पर गोपाल भार्गव की पोस्ट
बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव ने फेसबुक पर लिखा "मेरे विधानसभा क्षेत्र का ग्राम-बमनौदा वीरांगना टाईगर रिजर्व से लगा हुआ है. यहां माधव आदिवासी को 9 जुलाई 2026 को तीन भालुओं ने हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. माधव को गंभीर हालत में दमोह जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया. इसके बाद बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. 15 दिन उपचार के बाद माधव को डिस्चार्ज कर दिया गया. जगतराई वन चौकी के कर्मचारियों एवं वन मंडल अधिकारियों द्वारा अभी तक पीडित आदिवासी को न किसी प्रकार की राहत राशि दी गई और न ही उसका उचित इलाज कराया गया. माधव के सिर के जख्म अभी पूरी तरह भरे नहीं हैं."
पीड़ित आदिवासी की व्यथा सुन भावुक हुए
गोपाल भार्गव का कहना है "माधव को रात होते ही अत्यधिक तकलीफ बढ़ जाती है और गर्दन में लगातार कंपन होता है. माधव ने मुझे बताया कि लगभग 18 साल पहले मेरे द्वारा आयोजित कन्यादान समारोह में उसका विवाह हुआ था. उसके परिवार में दो छोटे पुत्र और एक पुत्री हैं. मैने माधव को तुरंत अपनी एम्बुलेंस से इलाज के लिए भोपाल भेजने के लिए कहा, परंतु उसके परिवार का कोई सदस्य साथ न होने के कारण बाद में भोपाल भेजा जायेगा."
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प्रमुख सचिव को घनघनाया फोन
विधायक गोपाल भार्गव ने वन विभाग के प्रमुख सचिव राघवेन्द्र सिंह को फोन करके सारी बात बताई है. इसके बाद सागर दक्षिण वनमंडल और नौरादेही टाइगर रिजर्व के अधिकारी और वन अमला माधव आदिवासी के गांव बमनोदा पहुंचे और घटना की जानकारी लेने के साथ फिर से बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती करने का इंतजाम किया.
नौरादेही टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह ने बताया "जहां घटना हुई है, वह दक्षिण वनमंडल सागर का हिस्सा है, जो दमोह की सीमा से लगा हुआ है. घटना के दिन माधव आदिवासी दमोह के बालाकोट में शादी में जा रहा था. रास्ते में भालुओं ने हमला कर दिया."