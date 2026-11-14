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मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ विधायक भारी गुस्से में, निशाने पर वन विभाग, सरकार के तार हिला दिए

भालू से घायल पीड़ित युवक को मिला गोपाल भार्गव का सहारा ( ETV BHARAT )

सागर : विधानसभा के लगातार 9 बार चुनाव जीतने वाले विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने वनविभाग के कामकाज पर खासी नाराजगी जताई है. उन्होंने गुस्सा जताते हुए वनविभाग के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए हैं. सोशल मीडिया पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखने के साथ ही गोपाल भार्गव ने प्रमुख सचिव वन राघवेन्द्र सिंह को फोन लगाकर वनविभाग की कार्यप्रणाली का विरोध किया.

फेसबुक पर गोपाल भार्गव की पोस्ट