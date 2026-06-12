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सागर में फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में शख्स ने खुद को लगाई आग, मैनेजर भी झुलसा

सागर में फाइनेंस कंपनी से परेशान युवक ने पेट्रोल छिड़क खुद को लगाई आग, 90 प्रतिशत तक झुलसा. गंभीर हालात में चल रहा है इलाज.

SAGAR YOUNG MAN SET HIMSELF ON FIRE
फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में युवक ने लगाई खुद को आग (प्रतीकात्मक फोटो)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 11:08 PM IST

3 Min Read
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सागर: मकरोनिया थाना इलाके में स्थित एक फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा लिया. घटना में युवक करीब 90 प्रतिशत तक झुलस गया. वहीं आग बुझाने की कोशिश में कंपनी का ब्रांच मैनेजर भी झुलस गया है.

90 प्रतिशत झुलसा युवक

राहतगढ़ के रहने वाले युवक ने फाइनेंस कंपनी से वाहन फाइनेंस कराया था और 4 किस्तें चूकने के कारण कंपनी ने वाहन सीज कर लिया था. इसी मामले को लेकर युवक फायनेंस कंपनी के दफ्तर पहुंचा और वहां विवाद के दौरान युवक ने खुद के ऊपर पेट्रोल डाल लिया था. बताया जा रहा है कि इस घटना में युवक 90% फीसदी झुलस गया है. वहीं, युवक को बचाने के दौरान कंपनी मैनेजर भी झुलस गया है.

पेट्रोल छिड़क खुद को लगाई आग (ETV Bharat)

वाहन वापस लेने कंपनी ऑफिस पहुंचा था युवक

मकरोनिया थाना प्रभारी रवीन्द्र सिंह ने बताया "राहतगढ़ निवासी नीलेश कुमार जैन ने फाइनेंस कंपनी से एक फोरव्हीलर वाहन फाइनेंस कराया था. वाहन की 4 किस्तें बकाया होने के चलते कंपनी ने वाहन जब्त कर लिया था. नीलेश वाहन वापस लेने के लिए कंपनी के ऑफिस पहुंचा था. इस दौरान उसकी कंपनी स्टाफ से कहासुनी हो गई."

हालत नाजुक होने के चलते निजी अस्पताल में किया रेफर

विवाद के बाद युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा लिया. अचानक हुई घटना से ऑफिस में अफरा-तफरी मच गई, कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, जिसमें ब्रांच मैनेजर भी झुलस गया. घटना के बाद गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां हालत नाजुक होने पर उसे निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

परिजन नीरज कुमार जैन ने बताया "8-10 दिन से परेशान किया जा रहा था. कंपनी ने किस्त भी ले ली और जब गाड़ी लेने युवक गया, तो उससे 50 हजार रुपए और जमा करने को कहा गया. बहुत कोशिश के बाद भी गाड़ी नहीं दी गई और मानसिक टॉर्चर किया गया, जिसके चलते पेट्रोल छिड़क उसने आग लगा ली."

थाना प्रभारी रवीन्द्र सिंह का कहना है "युवक की हालत गंभीर बनी हुई है. मामले की जांच की जा रही है. अगर कंपनी द्वारा गैरकानूनी तरीके से युवक को परेशान किया गया, जिसके कारण उसने आत्मघाती कदम उठाया है, तो कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी."

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