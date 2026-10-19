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92% काम पूरा, रफ्तार से दौड़ेंगे वाहन, मालवा निमाड़ एक्सप्रेसवे से महाकाल-ओंकारेश्वर का सुपरफास्ट सफर

सिंहस्थ 2028 से पहले बदलेगी मालवा-निमाड़ की सूरत ( ETV Bharat )

सागर: मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन 6 एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश के विकास की रफ्तार को एक नयी गति देने वाले हैं. इसी कड़ी में मालवा निमाड़ विकास पथ का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और सबुकछ ठीक रहा है, तो साल 2026 के जाते जाते या आने वाले नए साल 2027 में मालवा निमाड़ एक्सप्रेस वे तेज रफ्तार में वाहन दौड़ते नजर आएंगे और इस अंचल के विकास की रफ्तार को नयी गति देंगे. बरसात के पहले मालवा निमाड़ विकास पथ का करीब 92 फीसदी काम हो चुका था और बरसात के बाद बाकी बचे काम ने फिर रफ्तार पकड़ ली है.

सिंहस्थ 2028 में ट्रैफिक मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाने वाले इस विकास पथ की प्रगति पर मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव कुछ नजर रख रहे हैं. मालवा-निमाड़ विकास पथ (Malwa-Nimar Vikas Path) सरकार का प्रमुख बुनियादी ढांचा और आर्थिक गलियारा (Economic Corridor) प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य मालवा और निमाड़ क्षेत्र के प्रमुख जिलों को बेहतर सड़क संपर्क, औद्योगिक विकास और आर्थिक समृद्धि से जोड़ना है.