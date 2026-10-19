92% काम पूरा, रफ्तार से दौड़ेंगे वाहन, मालवा निमाड़ एक्सप्रेसवे से महाकाल-ओंकारेश्वर का सुपरफास्ट सफर
सिंहस्थ 2028 से पहले बदलेगी मालवा-निमाड़ की सूरत, मालवा निमाड़ एक्सप्रेस वे का 92 फीसदी काम पूरा, जल्द रफ्तार भरेंगे वाहन. रिपोर्ट- कपिल तिवारी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 2:51 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 3:14 PM IST
सागर: मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन 6 एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश के विकास की रफ्तार को एक नयी गति देने वाले हैं. इसी कड़ी में मालवा निमाड़ विकास पथ का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और सबुकछ ठीक रहा है, तो साल 2026 के जाते जाते या आने वाले नए साल 2027 में मालवा निमाड़ एक्सप्रेस वे तेज रफ्तार में वाहन दौड़ते नजर आएंगे और इस अंचल के विकास की रफ्तार को नयी गति देंगे. बरसात के पहले मालवा निमाड़ विकास पथ का करीब 92 फीसदी काम हो चुका था और बरसात के बाद बाकी बचे काम ने फिर रफ्तार पकड़ ली है.
सिंहस्थ 2028 में ट्रैफिक मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाने वाले इस विकास पथ की प्रगति पर मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव कुछ नजर रख रहे हैं. मालवा-निमाड़ विकास पथ (Malwa-Nimar Vikas Path) सरकार का प्रमुख बुनियादी ढांचा और आर्थिक गलियारा (Economic Corridor) प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य मालवा और निमाड़ क्षेत्र के प्रमुख जिलों को बेहतर सड़क संपर्क, औद्योगिक विकास और आर्थिक समृद्धि से जोड़ना है.
जल्द पूरा होने वाला है 450 किमी लंबा एक्सप्रेस वे
मालवा निमाड़ विकास पथ की बात करें, तो पूरे मध्य प्रदेश को एक्सप्रेस वे और फोरलेन के नेटवर्क से जोड़ने वाले 6 एक्सप्रेस वे में मालवा निमाड़ विकास पथ एक महत्वपूर्ण रोड नेटवर्क है. यह मालवा और निमाड़ की विकास की रफ्तार को और तेज करेगा. इस एक्सप्रेस वे की लंबाई 450 किमी है. इसमें मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, खंडवा और बुरहानपुर जिले को जोड़ा जाना है और धार और अलीराजपुर को भी शामिल किया गया है. इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 7 हजार 972 करोड़ रुपए हैं. खास बात ये है कि सिंहस्थ 2028 के ट्रैफिक मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाने वाले इस प्रोजेक्ट के कामकाज पर मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव खुद नजर रख रहे हैं. उनकी सक्रियता और मार्गदर्शन के चलते बरसात के पहले इस प्रोजेक्ट का काम 92% हो चुका है.
मध्य प्रदेश के विकास के इंजन की बढ़ेगी रफ्तार
जहां तक मालवा निमाड़ अंचल की बात करें, तो ये अंचल मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में योगदान देने वाले इलाका है. मालवा अंचल जहां औद्योगिक विकास के लिए जाना जाता है, तो निमाड़ अंचल अपनी खेती किसानी के लिए जाना जाता है. इस एक्सप्रेस वे के आकार लेते ही इस इलाके की विकास की रफ्तार और तेज हो जाएगी. ये प्रोजेक्ट मालवा और निमाड़ अंचल के व्यापार को तो मजबूती देगा ही, वहीं यहां के कृषि उत्पादों के लिए भी मददगार साबित होगा. इसके अलावा इस इलाके में लॉजिस्टिक और पर्यटन व्यवसाय को नयी रफ्तार देगा. खासकर महाकाल की नगरी उज्जैन और खंडवा के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जैसे स्थानों पर आसान आवाजाही हो जाएगी. इसके साथ ही औद्योगिक निवेश, आईटी सेक्टर और नवकरणीय उर्जा से जुडे़ प्रोजेक्ट इस एक्सप्रेस वे के कारण गति पकड़ेंगे.
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क्या कहते हैं जिम्मेदार
पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि, ''मध्य प्रदेश के विकास के लिए शानदार रोड नेटवर्क तैयार किया जा रहा है और पूरे मध्य प्रदेश को 6 एक्सप्रेस वे के जरिए शानदार कनेक्टिविटी दी जा रही है. इसी कड़ी में इंदौर-धार-अलीराजपुर कारीडो़र के नाम जाने जाने वाले मालवा निमाड़ विकास पथ को सिंहस्थ 2028 के पहले तैयार करने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है. बरसात के पहले मुख्यमंत्री ने सभी 6 प्रोजेक्ट की प्रगति का जायजा लिया था, ताकि बरसात के बाद बचे हुए कामकाज के लिए एक रूपरेखा बनायी जा सके. तब सामने आया था कि मालवा निमाड़ विकास पथ का काम लगभग 92 फीसदी पूरा हो चुका है. अब बरसात के बाद तेजी से काम चल रहा है और दिसंबर तक मालवा निमाड़ विकास पथ को पूरा करने की डेडलाइन रखी गयी है.''