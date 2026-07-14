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मिड-डे मील में बिलबिला उठीं इल्लियां, पेरेंट्स ने काटा बवाल, कलेक्टर ने भेजा नोटिस

सागर के मालथौन विकासखंड स्थित गांव में मिड-डे मील में मिली इल्लियां, बच्चों ने माता-पिता को बताया, कलेक्टर ने स्वसहायता समूह को दिया नोटिस.

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मिड डे मील में बिलबिला उठीं इल्लियां (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 4:02 PM IST

3 Min Read
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सागर: गरीब तबके के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दिए जाने वाले मिड डे मील में किस तरह की धांधली हो रही है. इसकी बानगी मालथौन विकासखंड के गीधा गांव में सामने आया है. यहां बच्चों को बांटे गए मिड डे मील को लेकर हडकंप मच गया है. बताया जा रहा है कि प्राथमिक शाला गीधा में यह घटना सामने आयी है. जहां मिड डे मील में परोसी गई दाल में जिंदा इल्लियां बिलबिला रही थी. स्कूली बच्चों ने दाल नहीं खायी और अपने अभिभावकों को उनको दिए जाने वाले घटिया मिड डे मील के बारे में बताया, तब अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया है. ये मामला कलेक्टर के संज्ञान में आने पर उन्होंने स्वसहायता समूह को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अस्थायी रूप से समूह का अनुबंध समाप्त कर दिया है.

क्या है मामला

यूपी के सीमा से लगे मालथौन विकासखंड के गीधा गांव के प्राथमिक स्कूल में शुक्रवार को मिड-डे मील में दाल में मिली इल्लियों के मामले से हडकंप मचा हुआ है. शनिवार और रविवार छुट्टी होने के कारण ये मामला कम चर्चा में आया, लेकिन सोमवार को इस मामले ने तब तूल पकड़ लिया, जब शुक्रवार को हुई घटना को लेकर सभी बच्चों के अभिभावक स्कूल पहुंचे और उन्होंने स्कूल के प्रभारी शिक्षक से नाराजगी जतायी और बच्चों को दिए जाने वाले मिडडे मील में इल्लियां पाए जाने पर मिड-डे मील तैयार करने वाले स्व सहायता समूह पर कार्रवाई की मांग की.

कलेक्टर ने स्व सहायता समूह को भेजा नोटिस (ETV Bharat)

क्या कहना है स्कूल प्रबंधन का

इस मामले में स्कूल के प्रभारी शिक्षक सूरज गौंड ने बताया कि "शुक्रवार को स्कूल को आवंटित किताबें लेने मैं विकासखंड मुख्यालय गया था. मैं जब वापस आया, तो मुझे घटना की जानकारी मिली और सोमवार को शाला प्रबंधन समूह की बैठक बुलाकर स्व सहायता समूह के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव भेजा है."

कलेक्टर ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

इस मामले में सोमवार को जनपद शिक्षा केन्द्र मालथौन द्वारा मध्यान्ह भोजन तैयार करने वाले सोना महिला स्वसहायता समूह द्वारा वितरित दाल में इल्लियां (कीड़े) पाए जाने की गंभीर घटना सामने आई. जनपद शिक्षा केन्द्र मालथौन के बीआरसी ने समूह को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है. जांच के बाद समूह द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना के अनुबंध शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर अनुबंध अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया गया है.

समूह को तीन दिन के अंदर खुद मौजूद होकर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. सूचना पत्र में साफ चेतावनी दी गई है कि मध्यान्ह भोजन वितरण में लापरवाही अनुबंध शर्तों का उल्लंघन है. यदि समूह का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया अथवा निर्धारित समय-सीमा में पेश नहीं किया गया तो समूह के साथ किए गए अनुबंध को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी.

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