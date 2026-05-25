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सागर का बस स्टैंड बना सिरदर्द, शिफ्टिंग को लेकर संशय, बस ऑपरेटर और यात्री चिंतित

फिर विवादों में सागर बस स्टैंड, शहर में 3 नए बस स्टैंड चालू करने की कवायद. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

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सागर के मुख्य बस स्टैंड की शिफ्टिंग को लेकर संशय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 7:25 PM IST

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सागर: स्मार्ट सिटी लिमिटेड सागर द्वारा बनाए गए नए बस स्टैंड के बाद शहर के बीचों-बीच स्थित मुख्य बस स्टैंड की शिफ्टिंग का प्रयास फिर विवादों में घिरता नजर आ रहा है. पूर्व कलेक्टर द्वारा की गई कोशिश में जनता और बस ऑपरेटर के विरोध के चलते मुख्य बस स्टैंड की शिफ्टिंग रोक दी गई थी. लेकिन नवागत कलेक्टर ने फिर से शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया है. भोपाल-इंदौर रूट की बसें लहदरा नाके पर स्थित बस स्टैंड से चलने लगी है और मुख्य बस स्टैंड की शिफ्टिंग को लेकर कई दौर की बैठक हो चुकी है.

शहर में 3 नए बस स्टैंड चालू करने की कवायद

स्मार्ट सिटी लिमिटेड सागर द्वारा शहर में 3 बस स्टैंड का निर्माण किया गया है. जिसमें मुख्य बस स्टैंड आरटीओ कार्यालय के पास तिली इलाके में बनाया गया है, जो कुछ दिनों के लिए चालू हुआ था. लेकिन फिर वहां से बसों का संचालन बंद हो गया. वहीं, बीना रोड पर भाग्योदय अस्पताल के नजदीक बस स्टैंड बनाया गया है, जिसका संचालन शुरू हो गया है.

सागर के मुख्य बस स्टैंड की शिफ्टिंग को लेकर संशय (ETV Bharat)

दूसरी ओर भोपाल इंदौर रूट के लिए मोतीनगर थाना इलाके के लहदरा पर बस स्टैंड बनाया गया है, जहां से चार्टर्ड बसों का संचालन तो महीनों पहले शुरू हो गया है. लेकिन राहतगढ़ बस स्टैंड जो एक तरह से बस ऑपरेटर द्वारा संचालित किया जा रहा था, उसे बंद कर दिया गया. इससे सागर से भोपाल और इंदौर जाने वाली बसें लहदरा नाके बस स्टैंड से चल रही हैं. लेकिन इसी रूट के लिए दमोह, जबलपुर, छतरपुर, रीवा सतना, टीकमगढ़ और दूसरे शहरों से आने वाली बसें कुछ देर के लिए मुख्य बस स्टैंड पर जाती हैं और फिर लहदरा नाके के बस स्टैंड पर पहुंचती है और फिर रवाना होती है.

'मुख्य बस स्टैंड को लेकर नहीं हुई कोई चर्चा'

सागर के बस ऑपरेटर एसोसिएशन सचिव अतुल दुबे ने कहा, " बसों के संचालन और सभी नए बस स्टैंड शुरू करने को लेकर जो कलेक्टर के साथ बैठक शुरू हुई थी, उसमें मुख्य मुद्दा राहतगढ़ बस स्टैंड को बंद करके लहदरा नाका बस स्टैंड से बसों के संचालन की बात थी, जो शुरू हो चुकी है. मुख्य बस स्टैंड को लेकर प्रशासन की क्या योजना है और इसका संचालन कैसे होगा, इस पर अभी चर्चा नहीं हुई है. कलेक्टर ने हमलोगों को सभी की सहमति और जनसुविधा के आधार पर फैसला लेने की बात कही है."

Sagar bus stands
बस स्टैंड शिफ्टिंग को लेकर लोगों में संशय (ETV Bharat)

'अवैध बस स्टैंड हो चुका है बंद'

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा, " राहतगढ़ बस स्टैंड अवैध था, जो बंद हो चुका है और मोतीनगर का बस स्टैंड चालू किया जा चुका है. ट्रैफिक व्यवस्था और बढ़ती हुई यात्रियों की संख्या को देखते हुए, मोतीनगर बस स्टैंड चालू किया जा चुका है. इससे शहर के स्थानीय ट्रैफिक में बसों से होने वाली परेशानी दूर होगी. वहीं, बसों को लिए भी यह सुविधाजनक होगा.

बस स्टैंड पर यात्रियों, बस ऑपरेटरों को जो सुविधाएं मुहैया कराई जानी है, उनके लिए नगर निगम ने तैयारी भी पूरी कर ली है. आगामी कार्ययोजना ये है कि जो बाकी बचे हुए रूट है, उनको भी इसी हिसाब से व्यवस्थित किया जाएगा कि यात्रियों की सुविधा बनी रहे और शहर के ट्रैफिक में व्यावधान न हो.

वहीं, मुख्य बस स्टैंड की शिफ्टिंग को लेकर कलेक्टर ने कहा, "मुख्य बस स्टैंड को लेकर बस ऑपरेटर से बैठक की गई और आगे भी चर्चा होगी. जो भी बेहतर व्यवस्था होगी, उसके अनुसार सभी की सहमति से निर्णय लिया जाएगा."

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