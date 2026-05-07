ETV Bharat / state

सेना में कार्यरत नाई कामगारों के हित में ऐतिहासिक फैसला, करीब एक दशक की लंबी लड़ाई के बाद मिला हक

महार रेजीमेंटल सेंटर से निकाले गए नाईयों को 9 साल बाद मिला इंसाफ, केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण का कामगारों के हित में बड़ा आदेश.

jabalpur CGIT verdict
सेना में कार्यरत नाई कामगारों के हित में ऐतिहासिक फैसला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 10:36 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर: केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण ने पिछले 9 सालों से चल रहे श्रम विवाद पर ऐतिहासिक फैसला दिया है. ये मामला सागर स्थित महार रेंजिमेंटल सेंटर में कार्यरत 9 नाईयों से जुड़ा था. जिनके नियमितीकरण के आवेदन पर सेना ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था. लेकिन इन नाईयों ने 9 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी और लंबे संघर्ष के बाद महार रेजीमेंटल सेंटर के नाईयों को केंद्रीय शासन औद्योगिक न्यायाधिकरण जबलपुर से राहत मिली है. न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में प्रबंधन द्वारा अपनाई गई ठेका श्रम प्रणाली को अनुचित श्रम व्यवहार करार दिया है. वहीं, 60 साल की आयु पूरी कर चुके नाईयों को 5 लाख रुपए और नौकरी योग्य नाईयों को योग्यता और सेवा शर्तों में शिथिलता देते हुए नौकरी पर रखने का आदेश दिया है.

क्या है मामला

ये मामला 9 नाई कामगारों अनिल सेन, जितेंद्र सेन, शफीक, कमलेश सेन, मोतीलाल सेन, प्राण सिंह सेन, सुनील सेन, संदीप सेन और पप्पू सेन से संबंधित था. जिन्होंने महार रेजीमेंट में 5 साल तो किसी ने 30 साल तक लगातार सेवाएं दी थीं, लेकिन जब इन्होंने हर साल 240 दिनों से अधिक काम करने के आधार अपने कार्य को स्थायी और निरंतर प्रकृति का बताते हुए नियमितीकरण की मांग की, तो सेना ने उन्हें ठेका कर्मचारी बताते हुए बर्खास्त कर दिया.

वकील पवन नन्होरिया ने दी जानकारी (ETV Bharat)

लंबी लड़ाई के बाद मिला इंसाफ

पीड़ित कामगारों के वकील पवन नन्होरिया ने बताया, "ये मामला एक साधारण श्रम विवाद नहीं, बल्कि श्रमिकों के अधिकारों की लंबी लड़ाई का प्रतीक है. इन लोगों ने शुरुआत में विभागीय अधिकारियों के सामने नियमितीकरण के आवेदन पेश किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद श्रम विभाग में मामला उठा तो समझौता नहीं हो सका. स्थिति तब गंभीर हो गई, जब कामगारों को महार रेजीमेंट ने प्रवेश से रोक लगा दी और सेवाएं बाधित कर दीं."

उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय से लेकर न्यायाधिकरण तक लड़ाई

इसके बाद मामला हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और आखिरकार न्यायाधिकरण तक पहुंचा. नाई कामगारों की तरफ से अधिवक्ता सुयश ठाकुर और धनंजय श्रीवास्तव ने पैरवी करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और श्रम विभाग से लेकर उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा न्यायाधिकरण तक उनके पक्ष को प्रभावी ढंग से पेश किया. करीब एक दशक लंबी लड़ाई के बाद आया यह फैसला लाखों ठेका कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा है.

Mahar Regimental barbers case
नाईयों को एक सदक की लंबी लड़ाई के बाद मिला हक (ETV Bharat)

इस मामले में न्यायाधिकरण द्वारा सुनाए गए फैसले के महत्वपूर्ण बिंदु इस तरह हैं:

  • न्यायाधिकरण ने महार रेजीमेंटल सेंटर को इंडस्ट्री की श्रेणी में माना है.
  • नाई कामगारों के काम को स्थाई और निरंतर प्रकृति का माना
  • कई सालों तक ठेका श्रमिक के रूप में काम लेना श्रम कानूनों के विरुद्ध करार दिया है

हांलाकि, न्यायाधिकरण ने इस मामले में नियोक्ता और कर्मचारी के बीच प्रत्यक्ष संबंध सिद्ध ना होने के कारण ठेका व्यवस्था को पूरी तरह फर्जी घोषित नहीं किया और ना ही कामगारों के सीधे नियमितीकरण या पुनर्नियुक्ति का आदेश दिया.

न्यायायिधकरण का आदेश

इस मामले में न्यायाधिकरण ने नाई कामगारों को राहत देते हुए उन्हें प्राथमिकता और मुआवजा के निर्देश दिए हैं. न्यायाधिकरण ने कहा है कि 6 माह के भीतर नाई के रिक्त पदों पर पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए. इसके अलावा पूर्व से कार्यरत कामगारों को भर्ती में प्राथमिकता मिले. साथ ही कामगारों को आयु और शैक्षणिक योग्यता के बंधन से छूट दिया जाए.

सेवानिवृत्ति आयु में पहुंचे नाई कामगारों के हित में बड़ा आदेश

न्यायाधिकरण के इस फैसले में मुख्य पहलू ये है कि जो नाई कामगार न्याय की लड़ाई लड़ते हुए 60 साल की आयु पार कर चुके हैं, उनके लिए एकमुश्त पांच लाख रुपए दिए जाने का आदेश दिया गया है. एडवोकेट पवन नन्होरिया का कहना है कि ये फैसला केवल इन 9 कामगारों के लिए नहीं, बल्कि देशभर के ठेका श्रमिकों के हक की लड़ाई के लिए नजीर बनेगा, क्योंकि इस फैसले में न्यायाधिकरण ने साफ किया है कि स्थायी प्रकृति के कार्यों के लिए सालों तक ठेका प्रणाली का उपयोग कर कर्मचारियों को अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता.

TAGGED:

MAHAR REGIMENTAL BARBERS CASE
BARBERS DISMISSED CASE
INDIAN ARMY
MADHYA PRADESH NEWS
JABALPUR CGIT VERDICT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.