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राशन का बदलेगा तरीका, नहीं चलेगा अंगूठा, QR कोड स्कैन करते ही मिलेगा गेहूं-चावल

मध्य प्रदेश में राशन दुकान पर क्यू आर कोड स्कैन कर मिलेगा राशन, इंदौर और भोपाल से शुरूआत. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

madhya pradesh PDS digitized
क्यू आर कोड स्कैन कर मिलेगा राशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 4:14 PM IST

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सागर: मध्य प्रदेश में राशन दुकानों पर खाद्यान वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार पीडीएस का नया माॅडल शुरू करने जा रही है. इसकी शुरूआत भोपाल और इंदौर से होगी. इस नयी पहल के तहत रिजर्व बैंक की डिजिटल मुद्रा से खाद्यान मिलेगा. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत हितग्राही को डिजिटल टोकन और डिजिटल वाॅलेट पर भेजा जाएगा और हितग्राही को राशन दुकान पहुंचकर डिजिटल टोकन को क्यूआर स्कैन करना होगा और उसे राशन मिल जाएगा.

राशन दुकानों पर खाद्यान्न वितरण व्यवस्था होगी पारदर्शी
मध्य प्रदेश का पीडीएस सिस्टम पर पूरी तरह डिजिटिलाइज होने जा रहा है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के हितग्राहियों को पैसा देकर या पीओएस मशीन पर थंब इंप्रेशन देकर राशन नहीं मिलेगा. बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) के जरिए राशन मुहैया कराया जाएगा.

QR CODE SCANNING SYSTEM
क्या है डिजिटल प्रयोग की खासियत (ETV Bharat)

प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि, ''भारत सरकार के महत्वाकांक्षी पायलट प्रोजेक्ट की शुरूआत प्रदेश के इंदौर और भोपाल से की जाएगी. इन दोनों जिलों में दिसंबर 2026 तक सभी राशन दुकानों पर ये व्यवस्था लागू करने का लक्ष्य रखा गया है. योजना के तहत हर हितग्राही को महीने की उसकी पात्रता के अनुसार सीबीडीसी टोकन सीधे उसके डिजिटल वॉलेट में भेजा जाएगा और हितग्राही अपने मोबाइल ऐप से राशन दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करेगा और गेहूं, चावल सहित पात्रता अनुसार खाद्यान्न मिल जाएगा. इससे पूरी प्रक्रिया डिजिटल एवं पारदर्शी बनेगी.''

QR code Scanning system
QR कोड स्कैन करते ही मिलेगा गेहूं-चावल (ETV Bharat)

कैसे काम करेगा नया सिस्टम
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि, ''ये व्यवस्था पीडीएस सिस्टम में लीकेज रोकने, सब्सिडी के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने और हितग्राहियों तक शत-प्रतिशत पारदर्शिता के साथ खाद्यान्न पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगी. डिजिटल टोकन का उपयोग केवल राशन के लिए होगा और किसी तरह का दूसरा उपयोग नहीं हो सकेगा.

योजना के तहत सबसे पहले हितग्राही के आधार और राशन कार्ड के डेटा का मिलान, मोबाइल नंबर का सत्यापन तथा ई-केवायसी किया जाएगा. इसके बाद हितग्राहियों को पीएनबी डिजिटल रुपया मोबाइल ऐप पर ऑनबोर्ड किया जाएगा. सभी उचित मूल्य दुकानों को क्यूआर आधारित सीबीडीसी भुगतान प्रणाली से जोड़ा जाएगा और विक्रेताओं को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.''

Rations through digital tokens
राशन का बदलेगा तरीका (ETV Bharat)

कैशलेस, पेपरलेस और पारदर्शी योजना
भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, मध्य प्रदेश खाद्य विभाग, पंजाब नेशनल बैंक, एनआईसी तथा अन्य तकनीकी एजेंसियों के बीच कई दौर की बैठकों के बाद विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है. जिसके बाद भोपाल और इंदौर की सभी उचित मूल्य दुकानों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है.

खाद्य मंत्री गोविंद राजपूत ने बताया कि, ''यदि ये प्रयोग सफल रहता है तो मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल हो जाएगा, जहां डिजिटल रुपया सीधे जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का माध्यम बनेगा. यह पहल न केवल पीडीएस सिस्टम को कैशलेस, पेपरलेस और पारदर्शी बनाएगी, बल्कि भविष्य में अन्य कल्याणकारी योजनाओं में भी सीबीडीसी के उपयोग का रास्ता खोल सकती है.''

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