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राशन का बदलेगा तरीका, नहीं चलेगा अंगूठा, QR कोड स्कैन करते ही मिलेगा गेहूं-चावल

क्यू आर कोड स्कैन कर मिलेगा राशन ( ETV Bharat )