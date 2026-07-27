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यात्रियों का सफर हो जाएगा मुश्किल, 8 अगस्त को मध्य प्रदेश में होने वाला है बड़ा आंदोलन

सागर में हुई बस आपरेटर एसोसिएशन की बैठक डाॅ. मोहन यादव सरकार की बेरूखी के चलते मध्य प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन ने एक बार फिर लामबंद होकर हड़ताल पर जाने का मन बना लिया है. सागर में रविवार को हुई मप्र बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन की बैठक में सात अगस्त की रात 12 बजे से हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है. इस बैठक में मध्य प्रदेश के सभी जिलों के बस आपरेटर शामिल हुए थे. अब ऑपरेटर यूनियन की बैठक में बसों की किराया बढ़ोत्तरी सहित अन्य मांगों को लेकर सरकार के रवैये पर चिंता व्यक्त की गयी.

सागर: पिछले दो महीने से बस किराया बढ़ाने सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश बस ऑपरेटर्स यूनियन और सरकार के बीच बातचीत चल रही है. लेकिन सरकार द्वारा बस किराया बढ़ाने का फैसला नहीं लेने और बस ऑपरेटर की दूसरी मांगों पर कोई फैसला नहीं लिए जाने पर बस ऑपरेटर्स ने आगामी 8 अगस्त से हड़ताल पर जाने का फैसला ले लिया है. मध्य प्रदेश बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि सरकार के पास अभी करीब 10 दिन का समय है और सरकार हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार कर सकती है. अगर सात अगस्त तक सरकार हमारी मांगों पर फैसला नहीं करती, तो हमें मजबूरन बसों के पहिए थामने पड़ेंगे.

बस ऑपरेटर में सरकार के रवैए को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए ये फैसला लिया गया है. बस ऑपरेटर्स का कहना है कि हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते हैं कि, प्रदेश के नागरिकों को परेशानी हो, लेकिन सरकार से लगातार बातचीत करने और करीब दो महीने से चर्चा चलने के बाद कोई फैसला नहीं होने के कारण हम लोगों गहन विचार विमर्श कर आपसी चर्चा के बाद सर्वसम्मति से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है.

क्या है बस ऑपरेटर्स की मांगे

वैसे तो बस ऑपरेटर्स अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर जा रहे हैं. लेकिन उनकी प्रमुख मार्ग किराया वृद्धि है. बस ऑपरेटर्स का कहना है कि पिछली बार 2021 में बसों का किराया बढ़ाया गया था, तब डीजल की कीमत 69 रुपए हुआ करती थी. आज डीजल 100 रुपए करीब प्रति लीटर पहुंच गया है. हम लंबे समय से सरकार से किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. लेकिन सरकार आश्वासन के बाद भी किराया नहीं बढ़ा रही है. इसके अलावा बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने 7 जुलाई 2026 को सरकार द्वारा जारी राजपत्र का विरोध किया गया है, जिसमें प्रदेश में बस परिवहन के राष्ट्रीयकरण की योजना के बारे में बताया गया है.

सागर में हुई बस आपरेटर एसोसिएशन की बैठक (ETV Bharat)

एसोसिएशन ने उसका विरोध कर फैसला वापस लेने की मांग की है. एसोसिएशन का कहना है कि, इससे प्राइवेट बस व्यावसाय से जुड़े लाखों लोगों के लिए रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा. वहीं बस आपरेटर ने टेंडर के माध्यम से रायल्टी वसूली का विरोध जताया है. वहीं पहले से संचालित बसों की 15 साल आयुसीमा समाप्त करने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि, जब तक बस फिटनेस की वैद्यता रखती है, तब तक उनका संचालन होना चाहिए. इसके साथ बस एसोसिएशन ने बस संचालन से जुड़ी अन्य मांगें भी सरकार के सामने रखी है.

सात अगस्त तक का समय

एसोसिएशन के सचिव जय कुमार जैन ने कहा है कि, ''सरकार को हमारी मांग हर हाल में पूरी करनी होगी. इसके लिए सात अगस्त तक का समय सरकार के पास है. आठ अगस्त से हम बसों के पहिया जाम कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे. बैठक में ये भी तय हुआ कि एक अगस्त को जिला स्तर पर सरकार को चेताने हमारी मांगो का पत्र मुख्यमंत्री परिवहन मंत्री के नाम कलेक्टर को भी सौपा जाएगा.''