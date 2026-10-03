ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में 6 एक्सप्रेस वे, मध्यभारत विकास पथ से 13 जिलों की कनेक्टिविटी, घंटों का सफर मिनटों में

सागर: मध्य प्रदेश में 6 ऐसे एक्सप्रेस वे का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जो पूरे प्रदेश को शानदार रोड कनेक्टिविटी देंगे. इन अलग-अलग एक्सप्रेस वे के जरिए मध्य प्रदेश के प्रमुख अंचलों को बेहतर रोड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी. इसी कड़ी में 746 किमी लंबा एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, जो मध्यभारत विकास पथ कहलाएगा. मध्यभारत विकास पथ की खासियत 13 जिलों को ऐसी कनेक्टिवटी देना है, जिससे वहां कृषि, व्यापार, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिले, ताकि लोगों को रोजगार के अवसर हासिल हों. इस 3819 करोड़ रुपए की लागत वाले एक्सप्रेस वे से 13 जिले कनेक्ट होंगे. जो बैतूल से होकर भोपाल और ग्वालियर से मुरैना तक पहुंचेंगे. इस एक्सप्रेस वे के 2028-29 तक पूरा होने की उम्मीद है.

मध्य प्रदेश में बन रहे हैं 6 विकास पथ दरअसल, मध्य प्रदेश के सभी 6 जिलों के विकास को ध्यान रखते हुए सरकार द्वारा छह एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं. जिनकी कुल लंबाई 3368 किमी होगी और इन सभी 6 एक्सप्रेस का नेटवर्क तैयार करने में 36 हजार 483 करोड़ रुपए खर्च होंगे. खास बात ये है कि इन 6 एक्सप्रेस वे में सबसे बड़ा नर्मदा विकास पथ होगा, जिसकी लंबाई 867 किमी की होगी और सबसे छोटा अटल प्रगति पथ होगा, जो 299 किमी का होगा. लेकिन खास बात ये है कि सबसे छोटे एक्सप्रेस वे को बनाने में सबसे ज्यादा खर्चा आएगा और इसकी लागत करीब 12 हजार 227 करोड़ रुपए आंकी गयी है.

खास बात ये है कि 2028-29 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इन दोनों विकास पथ के अलावा विंध्य एक्सप्रेसवे 676 किमी, बुंदेलखंड प्रगति पथ 530 किमी, मालवा निमाड़ विकास पथ 450 किमी और मध्यभारत एक्सप्रेस वे 746 किमी का होगा. इसका फायदा ये होगा कि मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों की विकास की रफ्तार गति पकड़ेगी. कृषि, व्यापार, औद्योगिक निवेश और खासकर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

उत्तरी और दक्षिणी मध्य प्रदेश होंगे कनेक्ट

पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह कहते हैं कि, ''पूरे मध्य प्रदेश को एक्सप्रेस वे कनेक्टिवटी देने के लिहाज से 6 एक्सप्रेस वे का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है. जो लगभग आने वाले 2 या तीन साल में पूरा हो जाएगा. जहां तक मध्यभारत विकास पथ की बात है, तो इसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि एक्सप्रेस वे के जरिए उत्तरी और दक्षिणी मध्य प्रदेश को कनेक्ट किया जाए. इसमें ग्वालियर-चंबल,भोपाल, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के करीब 13 जिलों को कनेक्टिविटी मिलेगी. इसका फायदा इन इलाकों के कृषि, व्यापार और उद्योग को मिलेगा. साथ ही यहां के पर्यटन और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा.''

मध्य प्रदेश में 6 एक्सप्रेस वे का नेटवर्क (ETV Bharat)

दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे मध्यभारत विकास पथ

मध्य प्रदेश के सभी 6 जिलों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लक्ष्य के साथ इन 6 एक्सप्रेस वे के नेटवर्क को तैयार किया जा रहा है. इसी कड़ी में दूसरे सबसे बड़े एक्सप्रेस वे मध्यभारत एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है. जो नर्मदा प्रगति पथ के बाद दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे होगा, जिसकी लंबाई 746 किमी होगी. इस एक्सप्रेस वे को बनाने में कुल 3 हजार 819 करोड़ रुपए खर्च होंगे. ये एक्सप्रेस वे बैतूल से होकर हरदा, नर्मदापुरम, सीहोर, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया और मुरैना को कनेक्ट करेगा.

मध्य प्रदेश में बन रहे हैं 6 विकास पथ (NHAI)

वहीं इसे छिंदवाड़ा और सिवनी से जोड़ते हुए नागपुर कनेक्ट किया जाएगा. इस एक्सप्रेस वे से कृषि, उद्योग और व्यापार को गति मिलेगी. इसके साथ-साथ ये पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण एक्सप्रेस वे होगा. जिसमें नर्मदा, भीमबैठका, भोजपुर, सांची, उदयगिरी, चंदेरी और दतिया जैसे पर्यटन स्थल कनेक्ट होंगे. इस एक्सप्रेस वे का निर्माण तेज गति से चल रहा है और 2028 के अंत तक या 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.